Annie Roques, invitée de Bravo les femmes.

Annie est nutritionniste et diététicienne et accompagne les gens avec une spécialité dans le comportement alimentaire et dans le sport. Cela fait des années qu'Annie travaille en tant que coach de vie, et sa "mission" est de donner de la joie de vivre ... Elle a suivi diverses formations et s'adonne à sa passion : Aider les autres ... Pour elle, un coach travaille dans le présent et le futur.

Pour Annie, un coach est un révélateur. "Un coach pose des questions et éclaire ...". Elle leur fait prendre conscience de ce que les personnes disent et pensent ... C'est le bouche à oreille qui fait travailler Annie, et en France, le terme de coach est galvaudé ...

"Je ne dis pas perdre du poids, parce que lorsqu'on perd quelque chose, on le cherche !" Annie a beaucoup travaillé son manque de confiance et a essayé plusieurs fois de changer de cap, mais elle y est revenue à chaque fois ... Pour Annie, notre comportement alimentaire révèle ce que nous sommes ...

Annie Roques, auteure de "Mon chemin en terre inconnue, ma pause cancer" aux éditions de l'Auguste.

Annie est aujourd'hui en rémission d'un cancer colorectal de stade 4, "un cadeau qu'elle s'est fait à 50 ans" ! Malgré tout, Annie reste la même.