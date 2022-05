Plantes sauvages comestibles, à table! Des plantes sauvages qui se mangent, pourquoi pas? Découvrez les plantes des bois et des champs et leurs saveurs . Cuisiner les plantes sauvages comestibles est un grand plaisir des sens. Il suffit d’y goûter une fois pour découvrir !

Apprendre à reconnaitre et à cuisiner les plantes sauvages et comestibles avec Christine Spohn

Sains, savoureux et gratuits!

Des centaines de plantes sauvages comestibles nous entourent et il suffit de se baisser pour les ramasser. Cet univers végétal représente une source d’aliments sains et savoureux, un véritable garde-manger. C’est aussi une mine d’éléments nutritionnels car les plantes sauvages renferment en quantité étonnante toutes les vitamines, les sels minéraux, oligo-éléments et antioxydants dont notre corps a besoin.

l'ortie plante urticante qui se mange en salade ou en soupe © Radio France - Luc Carrascosa

Le toucher, l’odorat, le goût

Cueillir et consommer des plantes sauvages, loin d’être une mode, propose une nouvelle relation de l’homme aux végétaux. Cela se passe principalement par l’observation, le toucher, l’odorat, le goût. On découvre les vertus des plantes, leurs utilisations traditionnelles, leur histoire, leur lieu de vie, leur toxicité parfois. Il s’agit de botanique, mais aussi d’aller à la rencontre des végétaux, là où ils poussent.