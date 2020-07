Après le confinement, la CPAM reprend du service

Pendant le confinement, nombreux sont ceux qui ont refusé de se soigner, d'aller chez le médecin par peur de prendre la place à des personnes plus nécessiteuses ou par peur d'attraper le virus. En refusant d'aller voir son généraliste, de nombreux patients ont mis leur santé en danger, encore plus pour ceux étant touchés par des maladies chroniques comme l’asthme, le diabète ou l'hypertension. Il est important aujourd'hui de consulter impérativement votre médecin pour reprendre votre suivi, d'autant plus que les salles d'attente sont désinfectées régulierement et que le port du masque est obligatioire.

Concernant les vaccinations il est important de vérifier que vous êtes à jour, dans le cas contraire ne tarder pas à vous faire vacciner pour éviter des complications dans le futur. Les jeunes enfants ont besoin d'avoir leurs vaccins eux aussi à jour ce qui avec le confinement a pu être retardé. Il est important de vérifier que ces vaccins ont été réalisés :

Diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP)

les maladies telles que la tuberculose, la coqueluche, la rubéole, la rougeole, et les oreillons, la varicelle, la grippe, l'hépatite B, le zona,

les infections invasives à haemophilus influenzae de type B, à pneumocoque, à méningocoque C,

les infections à papillomavirus humains.

La CPAM vous accueille à nouveau

Après de long mois de fermeture, la CPAM de Pau vous accueille de nouveau dans ses locaux en respectant les gestes barrières. Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du batiment et vous devrez impérativement vous lavez les mains avec une solution hydroalcoolique présente à l'entrée. Il est recommandé pour un meilleur suivi de prendre rendez-vous directement en ligne sur le site d'amélie.fr pour des places en après-midi. En revanche le matin chacun peut venir librement mais l'attente peut-être plus longue. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous par téléphone au 3646 si vous n'avez pas d'accès à internet chez vous.