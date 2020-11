Arrêter de fumer avec la clinique d'Aressy qui innove en proposant une unité pluridisciplinaire dédiée

Novembre c'est le mois sans tabac comme dit le slogan "un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement. Pour comprendre les difficultés que rencontrent les accros à la nicotine : Sabine Borali directrice de la clinique d'Aressy et le docteur Marianne Ballet-Méchain.

Le tabac tue 75 000 personnes par an. Arrêter de fumer seul est très difficile tout le monde n'a pas la même motivation. La peur des kilos en trop, du stress et de l'échec nous fait souvent reculer avant de commencer. Il faut donc être aidé, suivi, écouté et pris en charge. La clinique médicale et cardiologique d'Arresy ouvre une unité de sevrage tabagique qui souhaite adapter à chaque patient un programme personnalisé avec des outils peu conventionnels en milieu médical. Si vous êtes décidé il faut prendre rendez-vous.

Une prise en charge à 100% : comprenez gratuite

Pour votre premier rendez-vous l'équipe de la clinique propose un bilan personnalisé de votre tabagisme et un programme complet. Il comporte un test de dépendance et un test du souffle. De l’éducation thérapeutique, des traitements de substitution ( patchs, gommes ou comprimés). De l’hypnose, de la sophrologie peuvent aussi vous aider dans votre suivi. Sont également abordés l’hygiène de vie et l’activité physique et enfin l’alimentation et le tabac.

Le programme est réalisé tous les jeudis en début si vous êtes disponible et fin d' après-midi pour les patients actifs. En hospitalisation de jour prise en à charge à100 %. Pour contacter la clinique : 05 59 82 25 00 ou sur Doctolib (Dr Ballet-Méchain – Clinique Aressy)