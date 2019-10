ATMO Grand Est surveille l'air que vous respirez, à découvrir en direct avec France Bleu Alsace

Schiltigheim, France

ATMO Grand Est, association à but non lucratif agréée par le Ministère chargé de l’environnement, est en charge de la surveillance de la qualité de l’air dans la région Grand Est. ATMO Grand Est est administrée par des acteurs régionaux : les représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les collectivités territoriales, les représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées.

Une équipe de 80 personnes, dont des experts en physico-chimie, métrologie, modélisation, évaluation de la qualité de l’air, climat, énergie, etc... sont là pour assurer la surveillance de la qualité de l’air, informer, alerter et prévenir les citoyens, accompagner le déploiement d'outils et de stratégies pour améliorer la qualité de l'air, ....

La surveillance de la qualité de l'air, comment ça fonctionne ?

France Bleu Alsace vous donne rendez-vous le 16 octobre de 6h à 9h. Nous vous proposons une matinale spéciale en direct des locaux de ATMO Grand Est. Votre radio vous fait découvrir les coulisses de cet organisme où tout est mis en oeuvre pour vous assurer de la bonne qualité de l'air que vous respirez chaque jour, dans tous les coins de la région.

Quelles sont généralement les causes des pollutions de l'air ? Quel est l'impact de la qualité de l'air sur notre santé ? Quels sont les outils, les techniques de mesures utilisées ? Comment sont faites les analyses, par qui ? Les appareils de surveillance ?

Le site d'ATMO Grand Est de Schiltigheim (Siège Social) Tél. : 03 88 19 26 66