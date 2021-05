Attention... Prêts ? ... Riez ! C'est la journée mondiale du rire ce 2 mai

Ce 2 mai, nous célébrons la journée mondiale du rire. Cette fête existe depuis 1998. Et rire c'est important, d'abord pour s'amuser et passer de bons moments, mais ce serait aussi bénéfique pour notre santé. Découvrons la rigologie.

La rigologie, c'est quoi ?

A l'image de l'association Nicole Leuret dans l'Yonne, il existe aujourd'hui de nombreux clubs de "rigologie" ou "yoga du rire".

Le but de la rigologie : le lâcher prise. L'idée n'est pas de rire grâce à des blagues, mais de faire tomber toutes ses barrières, de se détendre, d'être bien et de rire. Il faut être aidé pour atteindre ce stade, c'est pourquoi la rigologie ce déroule généralement en groupe.

Pour en savoir plus, écoutez l'interview de Sandra Cachon, coach en rigologie

Rire, bon pour la santé ?

Selon les sondages, nous rions en moyenne 60 secondes par jour, alors qu'il faudrait rire 10 minutes au quotidien pour avoir des effets positifs sur notre santé. Déjà, c'est bon pour le moral ! On sait depuis toujours que rire diminue le stress et les tensions, et donne un coup de pouce à notre système pour améliorer notre bien-être et notre santé mentale. Le fait de rire a un effet sur notre diaphragme, et stimule notre appareil digestif.

C'est également efficace pour décontracter différents muscles de notre corps (visage, cou, abdomen...). On dit qu'une minute de fou rire équivaudrait à 45 minutes de relaxation.

D'autres études scientifiques apportent régulièrement d'autres hypothèses de bienfaits qu'apporteraient le rire, mais dans tous les cas, rire ça fait du bien, alors lâchez-vous, et riez !