Au fil des saisons, les plantes à privilégier pour une année en pleine forme

Saison par saison, le point avec Sophie Chatelier, fondatrice de La Nouvelle Herboristerie de ViIlefranche sur mer

Pour un hiver plein d'énergie

Tout d'abord, janvier, c'est la détox, bon reflexe pour commencer l'année.

Et pour nous aider Sophie Chatelier a un coup de cœur pour un plante aux multiples bienfaits :" Je commencerais par une plante porte bonheur. (C'était un porte bonheur à l'époque des Romains) c'est le romarin qu'on peut la prendre sous forme d'infusion. Ou sous forme d'eau florale ou de macérât de gemmothérapie.

Le romarin est une plante stimulante, notamment de notre digestion haute ( tout ce qui est foie, vésicule biliaire.)

C'est ce qu'il faut bien drainer pour ne pas tout de suite tomber dans la fatigue, la lassitude ou des comportements types. Le romarin va drainer l'organisme, nettoyer, et nous donner cette énergie dont on a besoin en ce début d'année.

Le conseil : Choisissez de prendre le romarin sous forme d'hydrolat.

Posologie : 1 cuillère à soupe qu'on dilue dans une grande bouteille d'eau, à boire tout au long de la journée. A faire pendant dix jours en prévention OU 3 semaines si vous êtes un petit peu surchargé ou que vous avez été malade ou avez pris beaucoup de médicaments.

La reine des prés : Sous forme d'infusion, donc de plante sèche. C'est une des incontournables. La reine des prés c'est l'aspirine végétale. Plante diurétique, elle va aussi calmer les douleurs..

C'est une plante importante pour les personnes qui ont des rhumatismes.

On ne la prend pas sur le long cours mais bien de façon ponctuelle. Pendant une semaine, 10 jours puis on fait une pause.

Pour limiter les allergies du printemps

Misez tout sur le cassis ! Sous forme de plante sèche pour faire des infusions, ou sous forme de gouttes.

Donc le fameux macérât de bourgeons ; c'est un tonique général qui va être très précieux pour les personnes qui souffrent d'inflammation chronique, ou d'allergies.

Le cassis va aider l'organisme à mieux réagir face à ces perturbateurs. Autres avantages du cassis : sa fonction drainante et antioxydante.

C'est un atout santé sur le long terme.

Le conseil : le cassis est une plante qu'on peut prendre sur plusieurs mois sans problème. Il peut être intéressant de la prendre tous les matins si vous sentez fatigué ou que vous avez besoin de vous tonifier.

Pour des jambes légères en plein été

Si on ne doit en retenir qu'une ce sera le marronnier d'Inde. A prendre sous forme de gouttes de gemmothérapie. Et dès les premières chaleurs, pour effectuer un travail de prévention ; ensuite vous augmentez le dosage si nécessaire pendant les fortes chaleurs, ce qui va améliorer fortement le confort, la sensation de lourdeur des jambes, et de tout le bas du corps. Cette plante a, comme beaucoup d'autres, plusieurs axes thérapeutiques ; et le marronnier d'Inde est aussi efficace sur le plan respiratoire.

Pour un automne stimulant

L'une des stars de la région, c'est le thym, puissant antiseptique qui stimule les fonctions respiratoires, les fonctions digestives, les fonctions circulatoires et c'est antispasmodique.

Autre avantage du thym : on peut le donner très tôt aux enfants, même tout petits.

Merci à Sophie Chatelier de La Nouvelle Herboristerie à Villefranche sur mer.

Emission à écouter :