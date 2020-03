Ecole à la maison : au secours, je n’suis pas enseignant(e)

" L'école devient un lieu désiré qui manque "

En premier lieu, "Parents, déstressez !". Si les enfants ont affiché, dans un premier temps, une certaine joie à l’idée de ne plus aller en cours, être privés de classes, de camarades, de maîtresses et de prof, bien souvent, les inquiètent. " Mes petits-enfants se sont mis à pleurer parce qu’ils allaient rater les leçons" témoigne Sylvie, ex-directrice d’école primaire. "Les élèves et les enseignants découvrent finalement la valeur qu’ils ont l’un pour l’autre. L’école devient un lieu désiré, qui manque. C’est dramatiquement positif " sourit (et oui le sourire s’entend au téléphone) Anne, enseignante de français en lycée. " La situation est inédite pour nous au collège" précise Deborah, enseignante d'anglais " Les réunions prévues pour nous organiser ont été annulées avec la mise en place du confinement. On s’organise à distance. La première semaine c’est la mise en place. Ne stressez pas les enfants, c’est inédit pour tous. "

Toutes partagent le même avis, c’est une occasion rêvée pour chaque élève de s’approprier l’école et le travail, de s’interroger sur son investissement et d’avoir une attitude moins attentiste.

A vous, parents, d’avoir la bonne attitude pour les accompagner sans stress.

" Primaire, collège, lycée, à chaque niveau un temps minimum de travail "

Tout d’abord, instaurer un temps défini pour l’école, dans la déroulement de la journée. Un temps de travail régulier et quotidien. Ils ne peuvent pas tout lâcher pendant le temps du confinement, sinon la remise en route sera difficile pour eux, comme lors du retour de vacances.

Le rôle des parents est de proposer le cadre, d’organiser le temps, d’utiliser les supports fournis pas les ensignants, d’aider les enfants à comprendre les consignes et de favoriser l’autonomie.

L’autonomie

A partir du CE2, un enfant peut commencer à être un peu autonome. En CP et CE1, il faut encore l’accompagner. Au collège et au lycée, c’est vraiment le moment de les responsabiliser.

Les horaires

Il n’est pas forcément recommandé de respecter scrupuleusement l'emploi du temps. Si une journée de classe traditionnelle offre 6h d’apprentissage collectif en primaire, le travail en duo avec un parents est beaucoup plus rapide. Deux à trois heures maximum par jour doivent suffire.

Au collège, si l’emploi du temps est de 26h par semaine, 14h de travail à la maison devrait convenir. Une heure de cours transmise par l’enseignant(e) nécessite environ 1/4 d’heure à 20 minutes d’attention assidue de l’élève. La consigne, au collège, cette semaine, était de transmettre, une activité par jour (en français, mathématiques, langues vivantes et histoire-géographie). Objectif : ne pas accumuler de retard, respecter les délais pour rendre les devoirs. Déborah avait pu assez rapidement proposé à ses élèves une feuille de route pour quatre semaines "Au bout de 2 jours, certains élèves m’avaient tout renvoyé. J’ai du rappeler le respect des délais".

Au lycée, Anne estime que " 6h de travail par jour serait l’idéal, mais 4 à 5h, c’est déjà bien ". Deux heures le matin, deux heures l’après-midi et une heure en soirée. Le conseil est plutôt de se fixer des objectifs à la journée, en suivant ou non l’emploi du temps de la journée et en respectant les délais pour rendre les devoirs écrits. Votre rôle en tant que parents au lycée serait plutôt de co-construire la planification du travail et de vérifier l’exécution. Pour plus de plaisir (sic!) ne soyez pas mono-tâche, mais variez les disciplines. L’intérêt c’est d’avoir le sentiment d’être aller jusqu’au bout de son objectif chaque jour. Il ne faut pas, non plus, avoir le sentiment d’avoir trop travaillé.

" Si vous croulez déjà sous les exos "

Il est possible que certains enfants croulent déjà sous le travail, ne vous inquiétez pas non plus. Anne a une explication "D’abord, nous n’arrivons pas forcément à évaluer ce que nos collègues transmettent et puis c’est aussi, pour nous, une façon de montrer que nous sommes consciencieux et que nous souhaitons être là pour nos élèves. Ca va se réguler." Mais surtout " Dites aussi aux élèves, de tout garder, de continuer à remplir leurs cahiers, leurs classeurs, quand on se retrouvera on utilisera tout ce qui aurait été fait à la maison. Notre objectif : la continuité."

" Comment créer une bonne ambiance de travail ? "

Pour l’état d’esprit de la classe à la maison, 3 maitre-mots devraient pouvoir vous guider : bienveillance, patience et valorisation.

L’idéal serait que ce moment de travail ne soit pas un moment de tension. Essayez de transmettre avec plaisir dans une bonne ambiance. Et n’oubliez pas qu’une erreur est formatrice. Essayez de faire en sorte qu’ils comprennent seul. Si il y a erreur, faites lui relire l’énoncé, la leçon, laissez lui le temps de réfléchir. Pensez à vous mettre à son niveau, demandez lui de vous expliquer sa leçon, ce qu’il a compris. Et surtout, félicitez les le plus souvent possible, mettez l’accent sur ce qu’ils savent.

En primaire, une des difficultés pour les parents est de ne pas avoir appris les calculs, par exemple, comme leurs enfants. Si jamais cette situation vous pose problème, notez qu’il existe des tutoriels sur des sites pédagogiques pour apprendre aux parents à apprendre (en plus du télétravail bien sur!;)

" Et quand l'école est finie ? "

Quand la classe est finie, le reste du temps, soyez inventifs avec les plus petits, et disponibles (oui je sais vous êtes en télétravail !) pour les plus grands. Faire de la cuisine, jouer au dès, aux petits chevaux, c’est aussi faire des maths. Regarder un documentaire, c’est engranger de la culture. Faire une visite virtuelle de musée aussi. Et lire tous ensemble sur la canapé - des romans, des dictionnaires, des livres documentaires, de la philosophie - c’est excellent !