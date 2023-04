"Avant je ne communiquais pas" : une colocation pour seniors à Loupian

"On veut qu'ils se sentent chez eux, d'ailleurs c'est chez eux". Franck Tantot est uns des deux gérants de la Maison Marguerite de Loupian. "C'est comme une colocation d'étudiants, de 80 ans en moyenne... Sans les études !" dit-il dans un rire. C'est un ancien soignant qui a décidé de créer "une maison de retraite du vingt-troisième siècle" comme il aime l'appeler. Dans cette ancienne chambre d'hôtes, tout est flambant neuf. Il y a même une piscine, une cheminée, et une grande cuisine toute équipée.

Le salon de la maison de la maison Marguerite de Loupian. © Radio France - Milan Tinnirello

"Le but, c'est de les rendre autonomes et en même temps de les aider dans les tâches quotidiennes" continue l'homme d'une quarantaine d'années. Autonomes mais pas trop quand même. "Tous les matins, quelqu'un est là pour le petit-déjeuner, jusqu'au repas du midi" argumente Sébastien Bertet, deuxième gérant de la maison Marguerite de Loupian. L'après-midi en revanche, les locataires du domaine sont seuls. "Il faut qu'ils puissent faire leur vie tranquillement" continue le co-gérant. Le seul critère pour rentrer dans cette maison de retraite moderne : "il faut qu'ils puissent se déplacer d'eux mêmes d'une pièce à une autre, c'est tout" affirme Sébastien. Un ascenseur est disponible pour monter à l'étage, dans les chambres.

Des colocataires heureux

"Je suis libre maintenant". André est uns des nouveaux locataires du domaine des Verdiers, où se situe la maison. Être ici lui change la vie. "Avant je ne communiquais pas, j'étais chez ma fille et je restais à la maison" dit l'homme de plus de 90 ans. Pareil pour Francis, sur un fauteuil à côté de lui. "Cela améliore les relations sociales" explique-t-il. Avant, il était en maison de retraite et il n'en pouvait plus. "C'est affreux, c'est hors de prix, ce n'est pas vivable". Pour lui, la situation est bien meilleure ici. "Ici, j'ai l'impression de rajeunir et pas de vieillir" raconte-t-il, tout sourire, le regard malicieux.

Les deux gérants accompagnés de deux colocataires de la maison, André et Francis. © Radio France - Milan Tinnirello

Si cette nouvelle maison est une aubaine pour les colocataires, elle l'est aussi pour leurs familles. La fille d'André a gardé son père chez elle pendant un an avant de trouver cette solution. "Je ne savais plus où le mettre" confie-t-elle. "J'ai essayé de le mettre en maison de retraite, deux semaines pendant mes vacances, mais il ne supporte pas, il n'est pas sorti de sa chambre là bas". Ici, pas du tout la même histoire. "Le premier jour où on est revenus après l'avoir déposé, il était déjà dans le salon parmi eux !". Un avantage aussi au niveau du prix, puisque la maison marguerite propose leurs locations à 1800 euros par mois, relativement moins onéreux qu'en EHPAD.

Pour le moment, six locataires ont réservé leurs chambres dans cette maison de retraite 2.0, faisant partie du réseau Marguerite, qui réunit une quinzaine de maisons comme celles-ci en France.