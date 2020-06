AVC tous concernés avec Philippe Meynard et le Neurologue François Rouanet

AVC tous concernés est une association régionale, dont le siège social est à Barsac (Gironde). Elle est Reconnue d’Intérêt Général par l’Etat depuis 2016, et agit pour la prévention des Accidents Vasculaires Cérébraux, et plus généralement la préservation de la santé. Philippe MEYNARDpréside l'association. Le vice-président est le docteur François ROUANET, neurologue, chef de Pôle de Neurosciences Cliniques au CHU de Bordeaux. Tous deux sont les invités d'Isabelle WAGNER dans "La Vie en Bleu le mag" sur France Bleu Gironde

L'AVC , savoir le reconnaitre et intervenir le plus vite possible

Du 15 au 20/06 : « le tour de la Gironde (à tricycle) pour prévenir les AVC » : – 33 communes ETAPES. – Un parcours de 400 kilomètres CARTE. – kit de prévention remis à chacun(e) des maires des ‘33’ communes : un tensiomètre, 15 podomètres, un présentoir et des documents, une affiche de prévention des AVC, une clé USB avec notamment un article ‘clé en main’ pour les supports municipaux de communication (journal municipal, Facebook, site internet) et le clip de prévention des AVC réalisé par les étudiants de Kedge Business School à Talence.

"On sait que les facteurs de risques sont importants, et les symptômes de l'AVC, l'urgence à les reconnaitre..." Philippe Meynard et Dc François Rouanet

AVC et hypertension artérielle

'hypertension artérielle, c'est le premier facteur de risque d'accident vasculaire cérébral, l'AVC. Lequel constitue la 3ème cause de mortalité dans le monde et une cause considérable de handicap pour ceux qui y survivent ! D'où l'importance de faire mesurer sa tension au moins une fois par an. Le Neurologue François Rouanet nous en dit plus.

"Parmi les facteurs de risque il y a trop de pression artérielle...qui au fil des années finit par abimer les artères" Docteur François Rouanet

Mini AVC, prudence....

Par définition, l’AIT, appelé aussi mini-AVC, ne laisse pas de séquelles. Mais il s’agit d’un signal d’alarme extrêmement important, dans la mesure où il annonce un possible événement bien plus grave, l’accident vasculaire cérébral (AVC), dans les jours, les semaines ou les mois qui suivent. Il est essentiel que le patient soit traité dans les plus brefs délais.

" On peut faire des mini AVC qui guérissent tout seul, c'est une alerte, un peu comme la première secousse avant un tremblement de terre." Docteur François Rouanet