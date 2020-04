Avec Alter Alsace Energie, jouez à économiser pendant le confinement (et plus si affinités)

Alter Alsace Energie est une association à but non lucratif dont l’objet est de promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables auprès des collectivités et des particuliers. Alter Alsace Energie peut par exemple vous conseiller personnellement pour optimiser vos consommations ou obtenir des aides et autres crédits d’impôts pour l’isolation des logements. Confinement oblige, l’association se dit que c’est le bon moment pour nous proposer de petites occupations vertueuses. Richard Lemoine, d’Alter Alsace Energie .

Richard Lemoine, Alter Alsace Energie Copier

Pour jouer à économiser de l’énergie et gagner de l’argent pendant le confinement : alteralsace.org