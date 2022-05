Avoine : le collège Henri Becquerel d’Avoine labellisé "Établissement Bio Engagé" d’Indre-et-Loire

C'est une grande première en Indre et Loire, et une fièreté pour les 410 élèves du collège qui déjeunent chaque jour à la cantine.

Le collège a initié son travail d’introduction de produits bio et locaux depuis plusieurs années avec l’accompagnement du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine et son réseau de cuisiniers. Les chefs de cuisine successivement en poste ont pris en charge un sourcing pour l’approvisionnement et un travail d’adaptation de recettes pour du « fait maison » au maximum avec des produits bruts et de qualité. Plusieurs producteurs locaux travaillent avec le collège et l’achat à des grossistes ou enseignes nationales se fait seulement quand le produit n’est pas disponible en circuit court.

Un peu d'histoire.

Créé en 2012 par Interbio Nouvelle-Aquitaine, le label "Territoire Bio Engagé" est la première démarche de labellisation bio des collectivités territoriales proposée en France. Suite au succès de cette action, la démarche a été étendue, depuis 2020, à six autres régions françaises, dont la région Centre-Val de Loire.

Pour ce qui est de l’approvisionnement des restaurants collectifs en bio, ils doivent atteindre 22 % minimum en produits bio pour être éligible au niveau de base.

L’éducation au gout et la sensibilisation au gaspillage des 410 collégiens nourris chaque jour est une préoccupation importante de l’équipe de cuisine et de l’équipe pédagogique.

En 2020, la part du bio dans la restauration représente 24,3% des achats de denrées.