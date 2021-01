Avoir 20 ans en 2021, vivre avec les restrictions sanitaires, la distanciation sociale ne plus voir ses copains, ne plus rencontrer de nouvelles personnes, ne plus approcher ses grands-parents. Faire des projets aujourd'hui quand on a 20 ans …

Comment vivre cette période si difficile quand on a 20 ans ? Sébastien Laborde est un infirmier détaché du CHP (hôpital psychiatrique) de Pau sur le campus de l'université. Il a un bureau sur place pour recevoir et écouter ces étudiants qui se sentent mal, isolés et qui n'ont plus de repères. La souffrance psychologique est bien là, troubles du sommeil, repli sur soi, manque de motivation, manque d'envie. La peur de se confronter à la foule et de retrouver la réalité de la situation. Un désinvestissement dans leurs études, autant de signes qui ne trompent pas. Pour consulter et demander de l'aide : 05 59 40 79 01 et 06 34 09 62 30 en cas d'urgence 24/24 05 59 80 74 63

Pour demander de l'aide 24h/24h 0559807463

Thomas à 19 ans, il est étudiant en histoire c'est ça 2éme année il vit dans 19m2 avec sa copine étudiante également. Il est un peu angoissé parce qu'il ne peut pas se projeter dans l'avenir. Thomas est resté sur ses gardes pendant l'été. Il y a beaucoup de gens fragiles parmi ses proches ça le rend triste de les voir triste à cause de ce Covid 19 qui empêche de se rencontrer. Thomas nous dit que il y a des hauts et des bas. La communication avec l'université est parfois compliquée comme la vente à emporter du restaurant universitaire qui s'est sue tardivement. Madame Mekouar-Hertzberg vice-présidente formation et vie universitaire de UPPA nous donne les dernières dispositions pour que certains étudiants reviennent en cours. Elle nous annonce également l'ouverture d'une hotline qui sera en service le 26 janvier pour répondre aux questions des étudiants : 05 40 17 52 08

Pour écouter, l'émission c'est ici !