Bastien Patin le toulousain à Mister France

Il est coach sportif depuis 2018. Bastien Patin finit sa préparation avant la grande élection de samedi. Sa maman Evelyne n'est jamais bien loin, même si ses parents habitent en Essonne. Le papa lui a certainement transmis le goût de l'effort, étant lui-même sportif. Au micro France Bleu Occitanie, d'Alban Forlot, Bastien se confie sur son quotidien : entrainements, photos.

La Finale Mister France 2021 sera en live streaming en direct (place à 12€), 24 garçons en compétition pour seulement 3 places le Mister France élu et ses deux dauphins. Plusieurs tableaux chorégraphiés par Hélène NUCERA chorégraphe. Invité exceptionnel Hakob finaliste The Voice et gagnant de l'émission Prodiges. Avec la participation de Stéphanie FUGAIN, Présidente du jury, représentante de l'association Laurette FUGAIN.

J'étais ravi d'être élu la première fois. Je vais à la finale sans stress. On verra bien, je ne me projette pas. Bastien Patin.

