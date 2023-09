Bazan'court en rose, évènement caritatif et sportif contre le cancer, revient samedi 7 octobre

Le temps d'une journée, des coureurs et des marcheurs se donneront à fond dans les rues de Bazancourt. Tous les bénéfices seront reversés aux associations Oncobleuets et Lise, toutes deux actives contre le cancer.

Au programme, les 1000 sportifs d'un jour participeront soit à une marche de 8 kilomètres, soit à une course de 5 kilomètres, soit à une course de 10 kilomètres. Bazan'court en rose promet d'être un joli moment sportif et caritatif.

Venez nombreux soutenir tous les participants, samedi 7 octobre, à partir de 9h30, à Bazancourt !

France Bleu Champagne-Ardenne a monté une équipe pour participer à ce bel évènement caritatif.