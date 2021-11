Natacha Dzikowski est pleine d'énergie et d'optimisme son livre est un concentré de bonnes idées pour vous accompagner dans votre milieu de vie en toute sérénité

"Belle et bien dans son âge" de Natacha Dzikowski sorti aux Editions Leduc

"Belle et bien dans son âge" c'est un manuel qui devrait vous suivre partout dès que vous avez un "petit coup de mou"

Natacha a travaillé dans le luxe et la beauté, elle a eu l'occasion de rencontrer de nombreux experts santé et d'en arriver à la constatation qu'il y a souvent une confusion entre l'âge et le vieillissement

Pour se prendre en main dans un esprit positif et appréhender votre âge avec bienveillance , lisez ce livre très bien fait et plein de bons sens

Ecoutez Natacha nous parler de son livre

Natacha Dzikowski