Bernard Hinault : « Tout le monde peut faire du vélo »

Dans Planète Liza sur France Bleu, Bixente Lizarazu interroge la légende du cyclisme, Bernard Hinault, sur la démocratisation du vélo dans notre société. Le quintuple vainqueur du Tour de France nous livre une belle anecdote à ce sujet dans cet extrait vidéo.

Depuis le déconfinement, beaucoup de citadins ont rangé leur abonnement de métro, tram ou bus pour enfourcher un vélo et se rendre au travail. Pour autant, la popularité du vélo ne date pas d'hier et ses évolutions depuis quelques années ont profité à un public très large, comme les seniors par exemple.

L'assistance-électrique... un bon coup de pouce

Comme Bernard Hinault le confesse dans l'émission Planète Liza, il est plus difficile de pratiquer du vélo sur de longues distances lorsqu'on vieillit, qu'on pédale moins régulièrement ou qu'on prend « un peu d'embonpoint ». C'est pourquoi il voit d'un très bon œil les évolutions apportées aux deux-roues depuis quelques années, avec en tête la technologie de l'assistance-électrique.

L'ancien sportif de haut-niveau explique ainsi, au micro de Bixente Lizarazu, comment un octogénaire s'est remis en selle après avoir acheté un vélo à assistance-électrique dans le magasin de son fils à Saint-Malo. Son médecin lui recommandait en effet d'arrêter la pratique du vélo traditionnel.

Avant monsieur partait et madame restait à la maison

Et l'histoire ne s'arrête pas là ! L'épouse de l'octogénaire, âgée elle aussi de 80 ans, décide d'acquérir le même vélo pour se balader avec son mari sur les routes bretonnes.

Bernard Hinault et son fils sont ravis : « Ce n'est pas le plaisir d'avoir vendu les deux vélos » assure-t-il, « c'est que 15 jours-3 semaines plus tard on les voit tous les deux... T'as presque la larme à l'oeil d'entendre ça. Deux personnes qui ont partagé un moment en vélo alors qu'avant, monsieur partait et madame restait à la maison ».

25 à 30 km par jour à 104 ans

Selon le quintuple vainqueur du Tour de France les pistes cyclables « ne sont pas toujours adaptées » dans l'Hexagone et le port du casque devrait être obligatoire quel que soit le mode utilisé (course, VTT, Moutain Bike, Gravel...). Malgré tout, Bernard Hinault apprécie cette diversité dans le vélo, certain que « tout le monde peut pratiquer ».

Et de rappeler que le doyen en France, même s'il a laissé de côté son deux-roues aujourd'hui, continuait de faire 25-30 km à l'âge de 104 ans. « À sa vitesse... mais il prenait son plaisir », conclut notre légende du vélo le sourire aux lèvres