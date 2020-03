Bientôt des tests COVID19 alsaciens avec Biosynex

La chronique de Pierre vous présente une entreprise dont on va sûrement beaucoup parler dans les prochains jours : Biosynex.

Créée en 2005 à Illkirch-Graffenstaden, Biosynex est parmi les leaders des tests de diagnostic rapide (angine à streptocoques, infection urinaire, grossesse, HIV…) dédiés soit aux professionnels de santé soit aux particuliers sous la forme d’autotests.

La société BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation.

Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins.

Acteur majeur de la santé publique avec 140 collaborateurs et une gamme de 1700 références en France dont notamment le test Exactop du dépistage du HIV, BIOSYNEX a reçu en novembre 2017 les prix de l’Innovation dans la catégorie Biotech & Science de la vie et le prix de la société cotée Euronext au palmarès national du Deloitte In Extenso Technology Fast 50.

Plus d’informations sur www.BIOSYNEX.com.