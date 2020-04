Bilan stable du Coronavirus en Auvergne ce lundi 13 avril

Le bilan hospitalier du Coronavirus est quasi stable ce lundi par rapport à dimanche. Selon l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. On dénombre 198 hospitalisations, 37 décès cumulés et un total de 216 retours à domicile en Auvergne.

L'Agence régionale de santé estime que, ce lundi, le nombre d'hospitalisations dues au Coronavirus a augmenté de quatre patients, en Auvergne, par rapport à dimanche. On dénombre un décès de plus, en Haute-Loire. Le nombre cumulés de retours à domicile a progressé de quatre personnes.

Le bilan global pour Auvergne-Rhône-Alpes est de 30 hospitalisations de plus, de 794 décès cumulés et d'un total de 2970 retours à domicile. Le département du Rhône reste le plus impacté devant celui de la Loire.