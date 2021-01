Bonheur, santé, succès et prospérité dépendent de notre réveil

L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Cela reste mystérieux et vain pour tous les couche-tard, tous ceux qui rêvent de grasse matinée, qui s'enfouissent sous la couette quand la sonnerie du réveil les effraie. Voici des rituels pour partir plus détendu, moins stressé et à l’heure.

La méthode du Miracle morning

C'est celle du livre de Hal Helrod, coach et conférencier américain, cette méthode nous invite à nous lever tôt le matin pour installer une routine quotidienne. Carine André, consultante en psychologie positive anime des ateliers basée sur cette méthode et des pratiques issues de la psychologie positive, des neurosciences et de la méditation pleine conscience.

Le concept «Partir du bon pied, mes batteries rechargées !»

On se lève plus tôt pour prendre du temps pour soi au réveil à travers la pratique de six activités inspirantes.

La promesse

C’est celle d’une belle journée malgré les obstacles à surmonter. Profiter d’un moment de silence, donner une intention positive à sa journée, visualiser les difficultés, les objectifs, lire, méditer, trouver des sources d’inspiration, noter ses souhaits et faire quelques étirements.

Pourquoi est-ce idéal le matin ?

Lancer la journée de façon motivante

Colorer le reste de la journée

Donner la sensation de maitrise et d’autonomie

Débuter la page blanche dénuée de contrariétés ou imprévus ̣

Réussir : 25 % de nos réussites professionnelles seraient dues à nos capacités intellectuelles contre 75 % à notre niveau d’optimisme, notre environnement relationnel et notre capacité à voir le stress comme un défi (étude Harvard de Shawn Achor)

Tous les livres d'Hal Helrod

L'exercice physique

L’exercice physique se pratique dés le saut du lit. Nous avons donc demandé conseil à Sophie Escobar, coach sportif à Grenoble. Elle nous propose un rituel doux ou dynamique selon le temps et l’humeur. Prenez cinq minutes pour vous étirer et bouger un peu votre corps pour réveiller tranquillement vos muscles. Et pour tout ceux qui sont en télétravail, retenez ces exercices que vous pouvez reproduire plusieurs fois dans la journée.

Les rituels ayurvédiques

Sylvia Pierrot des “Fleurs de dosha”, thérapeute corporel en ayurveda nous propose d'autres idées. Précisons qu’en ayurveda, il est préconisé de se lever avant le lever du jour.

Commencer par s'étirer dans le lit, on ne se lève pas trop vite pour prendre aussi soin de notre dos.

Direction les toilettes pour éliminer.

Gratte langue : il enlève les toxines et préserve l'haleine

Lavage de dents, et de temps temps un bain de bouche à l'huile de sésame.

Lavage du nez pour éviter les rhumes. Il suffit de mettre une goutte d'huile de sésame dans le nez, cela protège les muqueuses, on peut aussi en appliquer sur l’oreille et si vous êtes très stressé, sur la fontanelle.

Avant le petit déjeuner, il est préconisé de boire une tasse d’eau chaude pour réveiller en douceur notre système digestif, telle une douche interne.

Exécuter quelques postures de yoga

Tester l’auto-massage

Un bon petit déjeuner équilibré

Bien débuter la journée, c’est aussi commencer par un bon petit déjeuner équilibré, nous écoutons les conseils d’Isabelle Schillig, naturopathe et coach culinaire à Grenoble et Uriage. Elle anime des cours de cuisine Bio végé et des journées sur les plantes sauvages. Le petit déjeuner joue un rôle important dans le bon déroulement de la journée. Notez aussi qu’un petit-déjeuner équilibré influence notre corpulence et évite les grignotages et la prise de poids. Il améliore aussi la concentration et la mémorisation

Mangez moins le soir pour profiter d'un meilleur sommeil et avoir de l'appétit le matin

Préparez un petit déjeuner salé avec des protéines (jambon, oeuf, fromage, houmous, poisson fumé…) pour ne pas avoir faim ou des fringales de sucre dans la journée

Privilégiez les protéines pour retrouver le moral et l'énergie

Bien se coucher pour mieux se lever

Evitez de vous coucher trop tard le soir et respectez le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin.