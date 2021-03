Bonne nuit ! C'est quoi une bonne literie ?

La Journée internationale du sommeil 2021 est prévue le vendredi 19 mars. D'ici là, à Toulouse, 22 rue Alsace Lorraine, nous sommes dans le magasin Tediber pour choisir son matelas, son oreiller et prendre quelques conseils dodo dans La Vie Tranquille.

Dans le magazine, La Vie en Bleu, Aurélie Clouzeau nous accueille dans "La boîte de nuit" au cœur de Toulouse pour nous aider à choisir une bonne literie. Confort, durabilité, dépendance de couchage, écoutez ces quelques conseils au micro France Bleu Occitanie d'Alban Forlot à 9h30 ce mercredi 10 mars 2021.

Et en cas de ronflement ? Copier

Changez votre literie au bout de 10 ans ou lorsqu'une cuvette se forme. Tediber propose de tester ses matelas durant 100 nuits... mais ne peut rien contre les ronflements d'à côté !

Quelques infos sur les nuits perturbées

Les difficultés de sommeil induites par le stress et les modifications de notre qualité de vie engendrés par l’épidémie de covid-19 apparaissent comme une préoccupation majeure pour près d’un français sur deux. L’insomnie est dite chronique lorsqu’elle se manifeste au moins 3 fois par semaine depuis au moins 3 mois. 8 apnéiques sur 10 ne sont pas au courant qu’ils font de l’apnée du sommeil. La narcolepsie ou maladie de Gélineau est une maladie rare qui touche en France 0,026% de la population, soit environ 30 000 personnes. Et puis le syndrome des jambes sans repos, la maladie de Willis-Ekbom est un trouble neurologique qui touche 5 % de la population. + d'infos sur le site de l'Institut National du Sommeil et de la vigilance.