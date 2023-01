Bonne résolution 2023 : prendre soin de soi dans son assiette, sortir des injonctions permanentes

Notre invitée : Delphine Prier, comportementaliste alimentaire.

Comment être plus à l'écoute de soi ?

Comment résister aux injonctions permanentes ?

"Au delà de l'aspect nutritionnel, j'ai surtout découvert l'importance des pensées que l'on nourrit chaque jour qui sont bien plus importantes que ce que l'on mange. Voir mes clients apprivoiser leurs émotions, renouer avec leurs corps et se sentir mieux au quotidien me remplit de gratitude. Mon rôle est de vous accompagner à explorer de nouvelles ressources et développer vos capacités, à les mettre en œuvre afin de retrouver harmonie, vitalité et autonomie autour de vos repas."

Delphine Prier.

