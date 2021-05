Breizh Storming : Druide et coach en self défense, Kurun Louboutin.

Être druide et coach en self-défense, c'est le quotidien de Kurun Louboutin à Quimper. Il nous parle de ses passions et de son "ying et yang" ou gwenn ha du version armoricaine.

Breton penn kil ha troad eo Kurun Louboutin ha gwrizhiennet don eo e vuhez e Breizh. Ma vez graet kurun anaezhañ n'eo ket abalamour d'an amzer met abalamour d'e bersonelezh a c'helle bezañ ken prim hag un tarzh kurun a wechoù. Abaoue un ugent vloaz bennag e rannet e amzer etre e familh, e vicher hag e berzh a druizh e goursez Breizh. Digemer a ra ac'hanomp hirio en e di ba Kemper, evit displegañ deomp petra eo bezañ druizh an devezh a hirio ha penaos e tegass an dro spered se ur c'hempouezh etre an nerzh hag ar speredelezh.

Kurun (le tonnerre en breton) nous reçoit dans sa maison de Quimper pour parler de ses passions: le druidisme et les sports de combats. Originaire de Colombie, c'est en Bretagne que sont ses racines les plus profondes et c'est cette culture bretonne qui lui apporte, par la pratique de la langue, et le druidisme l'équilibre nécessaire dans sa vie sportive et électrique comme l'orage, d'où son nom de druide kurun.

Goursez breizh a zegass peoc'h da Gurun, met war ar pemdez eo kelenner pe hencher war ar pezh zo anveet "self defense". Klask ra Kurun sikour an dud d'en em zifenn rag un dagadenn bennag met ivez gouzoud petra ober pa vezer test eus un emgann pe ur chikan etre daou zen. krouet eo bet gantañ ha tud all ar skol "Boudika" ba Kemper , ha n'eo ket deskin en em zifenn hepken vaz kelennet gantan, met ivez kompren ha dizoloin penaos bezañ e skiant eus ar c'horf, pe ar spered evit mont war raok b'ar vuhez.

Quand Kurun pose ses habits de druide c'est pour endosser un kimono ou des vêtements de sports pour proposer des coaching personnalisés en Self défense. Proposer à tout un chacun de découvrir son corps, d'apprendre à se surpasser ou savoir réagir face à une situation stressante c'est son métier et il en parle avec passion.

