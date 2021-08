C'est la rentrée sur France Bleu La Rochelle : nouveautés, programmes...

Après un été sous le signe de la découverte des 2 Charentes, France Bleu La Rochelle vous prépare une rentrée pleine de surprises et de nouveautés !

Votre "Matinale" locale évolue avec, de 6h à 9h du lundi au vendredi, Eric Morgane pour vous réveiller, vous divertir et vous offrir des cadeaux au "Jeu de la voix mystère" . Mais la matinale c'est toujours un rendez-vous d'information toutes les 15 minutes pour être au courant de ce qu'il se passe à côté de chez vous.

La météo, l'info trafic et la mobilité en temps réel sont toujours au rendez-vous pour vous accompagner dans vos premiers moments de la journée. Bonne humeur garantie !

Eric Morgane et Willy Rovelli dès 6h sur France Bleu La Rochelle © Radio France - @francebleu

Bien évidemment, nous ne serions pas France Bleu si nous ne vivions pas avec vous les rebondissements de vos équipes préférées. Avec "100 % RUGBY" de 18h à 19h présentée par Daniel Gimeno et Gérald Paris et les retransmissions des matchs du Stade Rochelais, nous allons vibrer ensemble toute la saison .

100 % Stade Rochelais avec Daniel Gimeno du lundi au vendredi entre 18h et 19h © Radio France - @francebleu

En plus des nouveautés que vous allez découvrir, France Bleu La Rochelle poursuit son engagement pour la culture. Aurélie Police et Jean-Luc Portes, dans "Coté Culture", donneront la parole toute la saison entre 9h et 9h30 du lundi au dimanche à tous les acteurs de ce secteur d'activité. Chanteurs, acteurs, producteurs, humoristes : un micro sera toujours allumé pour eux.

De 9h30 à 10h, vous pourrez chaque jour posez vos questions à nos "Experts". Et de 10h à 12h30, Lawrence Pernet continuera de vous faire découvrir les producteurs, chefs cuisiniers, bloggeurs-cuisine,etc... de nos deux charentes dans l'émission "Coté Saveurs".

Lawrence Pernet et Aurélie Police © Radio France - @francebleu

De 11h à 11h30, David Morel animera du lundi au vendredi "Le Quizz du matin" avec chaque semaine de superbes séjours ou cadeaux à gagner !

De 16h à 17h, Aurélie Police vous partagera ses "Bonnes Ondes" et de 17h à 18h, Daniel Gimeno nous fera découvrir des passionnés en tout genre ("100% Passion").

Enfin, les samedis et dimanches c'est Jean-Luc Portes qui vous reveillera dès 7h.

Piqthiu "Remet l'couvert" le samedi à 10h, et Marylou Richet sera en "Ballade accompagnée" de personnalités charentaises tous les dimanches à 11H

Les animateurs de gauche à droite : Daniel Gimeno, Lawrence Pernet, Marylou Richet, Jean-Luc Portes et David Morel. (Manque Eric Morgane, Aurélie Police) © Radio France - @DM

A bientôt sur France BLEU La Rochelle , la radio !

et en REPLAY