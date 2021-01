C'est parti pour le "Dry January", le mois sans alcool

Après les fêtes et la nouvelle année, c'est reparti pour le "Dry January" ! Ce "Janvier sec" prône un défi simple : ne pas boire d'alcool pendant 30 jours pour faire un point sur sa consommation. Et cette deuxième édition démarre avec un nouvel atout. En effet, l'application téléphone (gratuite) "Try Dry" pour aider les volontaires a réussir le défi est cette fois disponible en français.

Boire n'est jamais anodin

Le concept britannique a été adapté en France par un collectif d'associations (Ligue contre le Cancer, la Fédération française d'addictologie... etc). "Le "Dry January" s'adresse aux personnes qui ont une consommation sans avoir le sentiment d'être dépendantes à l'alcool", estime Guy Bertereau, responsable départemental d'Alcool Assistance, qui rappelle que boire n'est jamais anodin.

Coté viticulteurs ? Même pas peur !

Lionnel Gosseaume, président nouvellement élu d'Interloire, doute de l’efficacité de cette opération. "Nous, nous avons un message plus responsable de modération, qui s'inscrit dans la durée. L'idée ce n'est pas d'être abstinent pendant un mois pour après avoir une consommation débridée."

Le viticulteur tourangeau rappelle que le vin fait partie de la culture et de la gastronomie françaises. Bien que ce mois sans alcool ne l'inquiète pas vraiment, il défend les efforts faits dans son secteur : "La filière viticole est très engagée dans la prévention toute l'année. Nos vignerons mettent à disposition des visiteurs des crachoirs ou des éthylotests... La relation de chacun aux vins se construit dans le temps. Et non comme quelque chose de ponctuel."

La France reste parmi les pays les plus consommateurs dans le monde avec 11,7 litres d’alcool pur par an et par personne de plus de 15 ans. L'Indre-et-Loire est d'ailleurs dans la moyenne nationale. En 2020, 8 800 personnes se sont inscrites sur l'application "Try Dry". Un chiffre en hausse, selon les organisateurs.