C'est quoi être (vraiment) Haut Potentiel Intellectuel ?

Première chose : on ne peut pas s'auto-diagnostiquer HPI. (Hé non, désolée !) Oubliez également le dernier test que vous avez fait dans un magazine, les pieds dans l'eau. La seule chose qui tienne la route, c'est le test de QI. (Quotient Intellectuel).

Parce que l'intelligence se mesure. Mais....

ⓘ Publicité

Concrètement c'est quoi être HPI ?

"C'est avoir un quotient intellectuel supérieur ou égal à 130 quand on le mesure, en passant un test d'intelligence." Nathalie Boisselier est psychologue clinicienne et psychothérapeute à Nice : "En France, on utilise presque systématiquement, une échelle d'intelligence pour adultes ou pour enfants via le test de Wechsler. Et ce sont les psychologues qui font passer ce test."

Et ça représente combien de pourcentage de la population ?

Vous entendez régulièrement des propos tels que "Ah le petit dernier de 4 ans fait la loi... impossible de le tenir.. mais il est Hpi" ou encore "Ma fille se mêle des discussions des adultes, mais bon.. elle est particulièrement intelligente".

Hé bien vous allez être déçu (rassuré ?) : il ne peut pas y avoir un HPI par classe, c'est mathématique : *"*Non, ça ne court pas les rues, ça représente 2,28% de la population. Même dans une classe de 50 ça en fait moins d'un enfant par classe".

Alors non, tous les camarades de votre enfant ne sont pas HPI. (sic)

Donc la seule façon de savoir si vous ou votre enfant est HPI, c'est le bilan chez le psy.

L'intelligence pour justifier les difficultés

Que penser de ce qu'on entend régulièrement et de ces "raccourcis" tels que "Je ne suis adapté(e) à rien, j'échoue dans mes études ou au travail, je galère dans mes relations, donc je suis HPI'. C'est vrai ou faux ?

Réponse de la professionnelle : "Hé bien non, c'est faux. Une grande intelligence ne peut pas expliquer ces 'échecs'.

En fait, il y a deux visions qui s'opposent depuis plus d'un siècle que l'on étudie l'intelligence, (même si on s'y intéresse depuis l'Antiquité) ; c'est la vision qui voudrait que 'quand on est trop intelligent, on ne puisse pas être heureux parce que c'est voir le monde tel qu'il est, être inadapté, etc' .

A l'inverse, l'autre vision, qui est aujourd'hui largement prouvée par la science, c'est que être intelligent c'est une force. Une force d'adaptation et de gestion de la complexité cognitive.

Donc à aucun moment on peut être inadapté ou être en échec parce qu'on est trop intelligent."

Nathalie Boisselier de poursuivre : "Dans tous ces exemples on est exactement sur tout ce qui a été prouvé, qui n'était PAS associé à l'intelligence, notamment l'hypersensibilité, les déficits en sociabilité, des déficits en intelligence émotionnelle. Sur l'intelligence émotionnelle on a des liens avec l'intelligence cognitive.

Donc ça veut dire que, logiquement, une personne véritablement HPI sait gérer ses émotions et sait s'adapter aux autres et être bien avec les autres."

Dans quel cas tester un enfant ?

"Quand l'indication du test est remplie. Quand on a des enfants qui effectivement s'ennuient à l'école mais qui sont extrêmement bons ; quand on a des enfants pour lesquels on pense qu'un saut de classe pourrait, par exemple, être intéressant. Dans ces cas, effectivement, un bilan de QI peut aider à renseigner le dossier et ... c'est à peu près tout chez les enfants."

Donc attention à ne pas faire tester le QI d'un enfant pour de mauvaises raisons.

Nathalie Boisselier alerte : "On teste quand il y a un BESOIN, pas pour flatter l'ego de parent".

Si elle entend qu'il puisse être important, rassurant de savoir que son enfant est intelligent elle met en garde : "On ne peut pas tester juste "comme ça", parce qu'on va mettre à cet enfant une étiquette sur le dos alors qu'il n'a pas de problème, et ce juste pour se flatter dans les dîners de famille".

Attention aussi dans les fratries, on n'y pense pas forcément mais quand fratrie il y a, comment faire ?

"Ben oui, parce que soit on teste les autres, mais si ils ne sont pas HPI, hé bien ils vont vivre avec ça. Avec une autre étiquette, celle de "pas si intelligent que ça". Et si on teste un seul des enfants, les non testés vivront avec l'idée souvent de ne pas avoir été aimés au point de. (mériter un test).

La psychologue voit déjà les ravages de telles pratiques dans son cabinet. "Moi je vois les adultes, comme ces deux jeunes femmes qui se sont toujours pensées idiotes parce qu'elles étaient dans des familles brillantes et qui elle même était brillantes. Mais elles sont passées inaperçues. D'autant que les filles sont souvent plus discrètes. Donc il va y avoir des retards, souvent de diagnostics sur plein de choses ou d'identification."

Il est donc souhaitable d'envisager le test de QI avec précaution. Enfin, sachez qu'il vous faut tout de même débourser entre 200 et 700 € pour un test chez un professionnel.

Merci à Nathalie Boisselier, psychologue clinicienne et psychothérapeute à Nice. Envie d 'approfondir le sujet ?