C FLOU .. Pour faciliter la vie des personnes mal voyantes ou non voyantes .. leur rendre leur autonomie au quotidien .

C FLOU . Olivier Dellabe

C fLOU Olivier Dellabe

C FLOU .. Pour faciliter la vie et le quotidien des personnes mal voyantes ou non voyantes

Le site internet . Catalogue gratuit sur demande. Frais d envois offerts dès 80 euros.

Une gamme de produits importée du monde entier .

Une boutique à Schwenheim.