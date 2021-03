Cancer : les témoignages inspirants des malades

« C My New Me », le collectif qui donne la parole aux malades du cancer, lance une cagnotte pour publier 100 témoignages de résilience. Réinventer sa vie pendant ou après un cancer, c’est possible ! France Bleu Occitanie soutient cette initiative.

Sophie Moreau de Malause (82) fait partie du collectifC My New Mequi offre une tribune aux Cancers Bloomers. Elle-même touchée par le cancer, elle apporte un témoignage sans tabou sur la maladie avec pudeur et avec des perspectives positives dans "La Vie en Bleu" à 9h30 avec Alban Forlot sur France Bleu Occitanie.

L'interview Copier

Le 7 avril, journée mondiale de la santé, et à cette occasion, C My New Me annonce le lancement d’une cagnotte sur Helloasso pour publier un livre intitulé : “C’est mon nouveau moi : cent témoignages de malades, aidants et soignants face à l’épreuve du cancer”. À travers ce recueil de cent témoignages, les Cancer Bloomers et les bénévoles de C My New Me souhaitent adresser un message d’espoir et de résilience à celles et ceux qui traversent l’épreuve du cancer. Luz d’Ans a créé C My New Me sur Facebook en 2018, cinq ans après un cancer du sein qui avait mis en danger sa vie et celle de son bébé à naître. Aujourd’hui suivi par plus de 5 000 fans en France, Europe, Afrique du Nord, Asie, et Amérique du Nord C My New Me partage chaque semaine de nouveaux témoignages. Avec environ 20 000 vues hebdomadaires, ces témoignages donnent aux personnes qui traversent cette épreuve, la force de se reconstruire au travers des 170 témoignages déjà partagés.