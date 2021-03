Castres : les bienfaits du gingembre

La Quintessence est une boisson naturelle fabriquée de façon traditionnelle à base de gingembre. Cette drôle de racine biscornue et un peu méconnue a pourtant de nombreuses vertues : bénéfique pour le transit, le gingembre est aussi un anti-nauséeux naturel, un puissant anti-inflammatoire ! Parmi ses bienfaits, le gingembre est riche en minéraux et permet de combattre les douleurs ou faire baisser la fièvre. La Quintessence de Gingembre est avant-tout une boisson rafraîchissante au goût doux et parfumé. Laurent Marty est l'invité d'Alban Forlot ce mardi à 10h dans La Vie Gourmande en Occitanie sur France Bleu Occitanie.

Dégustations Copier

Laurent habite rue Emile Combes à Castres. Vous pouvez le joindre au 06.50.29.21.05. Découvrez sa boisson au gingembre sur le site des Bienfaits du Gingembre.