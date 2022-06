Ces petites bêtes qui nous envahissent et dérange nos vies au quotidien

DÉRATISATION DES RATS AVEC NOS EXPERTS

Le rat noir et le rat brun, appelé aussi surmulot, sont des nuisibles qui vivent aussi bien à la campagne que dans les villes.

DKM Experts s’est installé dans des zones géographiques particulièrement sujettes à la présence de ces nuisibles (Lyon, Marseille, Nice, Belfort, Mulhouse, Strasbourg, Metz, Lille, Nancy, Toulon…)

Adeptes des greniers, des égouts, des réserves de nourriture, le rat noir et le surmulot sont difficiles à déloger, car ils défendent farouchement leur territoire et les morsures ne sont pas rares.

Le rat noir et le surmulot sont nuisibles, car ils s’attaquent à toutes formes de nourriture humaine, ainsi que du matériel comme des câbles électriques, le mobilier en bois ou du papier.

Le rat noir et le surmulot sont également des vecteurs d’insalubrité et porteurs de nombreuses maladies infectieuses comme la salmonellose, le sodoku ou la rage : ils contaminent tout ce qu’ils touchent.

frelons ,guêpes et frelons asiatiques © Radio France - Luc Carrascosa

DESTRUCTION DES NIDS DE GUÊPES ET FRELONS

Les guêpes et les frelons font partie de la famille des hyménoptères et l’on constate une présence accrue de ces nuisibles à partir du Mois d'Avril lorsque les périodes estivales se rallongent et les températures s’adoucissent.

Avec le réchauffement climatique et l’allongement des périodes de chaleur dans notre pays, toutes les conditions sont réunies pour voir ces insectes proliférer

.ATTENTION, les guêpes et les frelons ont la particularité de piquer lorsqu’ils se sentent agressés. Le terme de frelon, comme le terme de guêpe, sont des appellations vernaculaires qui désignent un ensemble d’espèce, Vespula ou Vespa.

Cette famille caractérise majoritairement des insectes volants, vivant en colonies dans des ruches et équipés d’un dard et de venin pour se défendre.

En France et en Europe, pour ce qui y est des guêpes, on retrouve essentiellement la Vespula vulgaris et la Vespula Germanica, les traductions pouvant être « guêpe commune » et « guêpe germanique ».Concernant les frelons, il y a historiquement le frelon européen Vespa Crabro et depuis l’année 2004 l’arrivée massive des frelons asiatiques Vespa Velutina :

On retrouve les nids de guêpes et de frelons :

dans la Terre

les caissons de volets

la toiture les combles

sous les tuiles

dans les murs

les cheminées

dans les arbres ou dans la souche

sous la terrasse.

Et dans tout endroit agréable pour la nidification et à l’abri de leurs prédateurs !

J’identifie un Nid – que faire ?Dès lors que vous identifiez une ruche, ne cherchez pas à vous en approcher ni à essayer d’identifier s’il s’agit de guêpes, frelons européens, frelons asiatiques… Adoptez ces trois reflexes :

- Déterminez un périmètre de sécurité autour de la zone

- Empêchez quiconque de pénétrer ce périmètre

- Contactez DKM Experts pour une intervention de destruction de nids et de désinsectisation.

LES PUNAISES AUGMENTENT CHAQUE ANNÉE DE PLUS DE 200% EN FRANCE

DKM Experts s’engage à vous protéger des punaises de lit

Cet insecte est hématophage et se nourrit donc exclusivement de sang.

La punaise de lit se nourrit de tout le sang à sa disposition, celui des humains adultes, enfants et nourrissons et le sang animal.

La piqûre est indolore, mais s’en suit l’apparition d’un bouton rouge suivi de démangeaisons.

Pour les personnes les plus fragiles, une piqûre de punaise peut entrainer un choc allergique et/ou une infection, ce qui nécessite la prise d’un traitement particulier.

Et en matière de piqûres, les punaises de lit sont voraces et peuvent piquer chacune jusqu’à 10 fois par nuit ! Vous vous êtes fait piquer ?

Petite par la taille – grosse par les dégâts

La punaise de lit est un insecte plutôt discret avec sa taille de quelques millimètres et son activité nocturne.

Il est donc très difficile, voire impossible pour une personne non formée, de débusquer les punaises de lit de leurs cachettes.

D’autant plus que l’animal s’est fait l’expert des parties de cache-cache.

En effet, si on retrouve souvent les punaises de lit dans la literie et les canapés, il n’est pas rare de les déloger dans les meubles, moquettes, tapisseries et luminaires.

Si vous tardez trop à faire appel à un professionnel comme DKM Experts, vous serez contraint de jeter toutes les affaires contaminées par les punaises (sommiers, lit, meubles…).

TRAITER UNE INFESTATION DE PUNAISE DE LIT AU PLUS VITE

Présence de punaises de lit- 4 Astuces pour la déceler :

1. Repérer des individus : il est très difficile de les débusquer, mais si d’aventure vous identifiez de petits insectes marrons qui sont en groupe.

Même si vous avez pu en tuer, d’autres se cachent très certainement ailleurs.

2. Repérer des tâches de sang sur votre matelas : les punaises de lit vous piquent la nuit et disparaissent à votre réveil en laissant sur leur passage des traces de sang.

3. Déjection et odeur : si vous identifiez de petites taches brunes sur votre matelas, accompagnées d’une odeur désagréable, vous avez alors certainement à faire à des déjections de ces insectes.

4. Présence de piqûres multiples sur votre peau : l’infestation est déjà sérieuse, ne tardez plus à faire appel à DKM Experts.