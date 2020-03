Chacun chez soi... mais tous ensemble devant Netflix !

Certes, nous sommes “tous solidaires”, mais l’absence de contact physique ne nous empêche pas de rêver de ces soirées au fond du canapé ou nous regardions tous ensemble le même film ou la même série ! Et c’est désormais possible !

Au départ un fait incontournable : la société Netflix, celle là même qui propose des films et des séries à volonté pour moins de 12 euros par mois connaît en ce moment une popularité qui s’explique par l’obligation que nous avons tous de rester à la maison.

Netflix Logo

Oui mais... si le confort de pouvoir regarder ce qu’on veut quand on veut est certain, il souffre en revanche d’un défaut que ceux qui ont connu la “vraie télé” regrettent parfois : on ne regarde pas le même programme en même temps ! Et du coup il est difficile d’en discuter après coup puisqu’il ne faut pas déflorer le suspense pour celles et ceux de nos amis qui n’ont pas encore vu le programme dont vous voulez parler !

LA SOLUTION

Du coup, et cette option va parfaitement s’adapter à nos modes de vies grégaires du moment, voici venu “Netflix Party”, une application gratuite qui propose à tous ceux qui l’ont installée d’inviter leurs amis à partager le film ou l’épisode de la série de leur choix, film ou série qui démarrera chez tout le monde EN MÊME TEMPS !

Les simpsons - matt groening

COMMENT ÇA MARCHE ?

4 étapes simple, vous pouvez y arriver :

Tout d'abord, si vous ne l'utilisez pas encore, installez le navigateur Internet Chrome

Installez maintenant Netflix Party : commencez par cliquer sur le bouton "Installer Netflix Party" sur cette page. Une fois que vous êtes redirigé vers la boutique en ligne Chrome, cliquez sur " Ajouter à Chrome " pour terminer l'installation.

" pour terminer l'installation. Allez maintenant sur le site de Netflix. Choisissez le programme que vous souhaitez regarder et commencez à lire la vidéo.

Créez votre "Netflix Party" : cliquez sur l'icône rouge "NP" située à côté de la barre d'adresse. Cliquez ensuite sur "Démarrer la fête" et partagez le lien avec vos amis.