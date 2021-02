Challenge Mars Bleu en Auvergne-Rhône-Alpes, chaque pas compte contre le cancer colorectal

Un Challenge qui invite tout le monde à se bouger !

Pour la première fois, l’évènement Mars Bleu prend la forme d’un Challenge connecté, gratuit et accessible à tous. Le défi consiste à intégrer une équipe de 5 personnes et faire le plus de pas possibles pendant les 21 jours du défi, du 15 mars au 4 avril 2021.

Par une pratique sportive ou par une marche pour rejoindre un arrêt de bus, faire ses courses ou monter des escaliers, toutes les façons de bouger sont comptabilisées dans l’application. Ce Challenge est l’occasion de bouger en s’amusant, de défier ses amis, de cumuler collectivement le plus grand nombre de pas et d’agir au profit de la prévention du cancer colorectal.

Le cancer colorectal représente la deuxième cause de décès par cancer en France. L’objectif de ce mois national de mobilisation est d’informer et de sensibiliser les hommes et les femmes de 50 à 74 ans, sur l’efficacité d’un dépistage tous les 2 ans, à faire chez soi, permettant de réduire le risque de cancer colorectal.

Informations et inscriptions au Challenge Mars Bleu sur www.marsbleuaura.fr

Les cinq stations France Bleu d’Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisent et relayent l’évènement

Durant tout le mois de mars, France Bleu Drôme-Ardèche, France Bleu Isère, France Bleu Saint-Étienne Loire, France Bleu Pays d’Auvergne et France Bleu Pays de Savoie proposent des rendez-vous dédiés au Challenge Mars Bleu. Des émissions consacrées à l’évènement et des interviews de spécialistes sont à écouter sur chaque antenne France Bleu en Auvergne-Rhône-Alpes.