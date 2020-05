Champagne Vs Covid : Le geste de générosité d'un vigneron envers le personnel soignant

Pour Magali Greffier, vigneronne dans le sud-ouest marnais, l'idée lui est venu en voyant les fleuristes, restaurateurs et autres professions donner de leur savoir-faire au profit de ceux qui se battaient pour soigner les malades.

le Champagne Collard-Greffier, exploitation de 13 ha de vignes à Congy dans le sud-ouest marnais - Greffier

Nous avons voulu aussi offrir le fruit de notre travail en offrant quelques bouteilles de Champagne

Second déclencheur de ce geste de générosité, la maladie contractée par la belle-mère de Magali Greffier. Après être sortie rétablie de 10 jours d'hospitalisation dans une unité Covid du CHU de Reims et de la clinique de Bezannes, il fallait remercier celles et ceux qui l'avaient sauvée.

On ne pouvait évidemment pas remercier tout le personnel médical de la France, Magali Greffier, viticultrice

Les cartons destinés aux personnels soignants - Greffier

Un envoi surprise

78 bouteilles ont été expédiées à plusieurs établissements ou infirmières libérales avec lesquels le producteur a déjà été en contact d'une manière ou d'une autre. Mais aucun des destinataires ne s'attendait à recevoir un colis de Champagne. Magali Greffier a tenu à ne prévenir personne pour garantir l'effet de surprise à l'ouverture du carton.

Les colis ont été préparés par mes soins avec l'aide de mes deux enfants qui ont ainsi pu faire un peu de calcul mental !

Les petites mains qui ont préparé les cartons avec leur maman - Greffier