"Oser ses rêves, de croire que c'est possible" ça été le pari de Paule Terreaux

Changer de métier, oui c'est possible ! Paule Terreaux est coach et thérapeute en Lorraine

Lorraine de coeur, maman de 4 enfants, ingénieure de formation, à 47 ans Paule Terreaux a écouté sa petite voix intérieure et aujourd'hui elle est coach professionnelle et thérapeute à Pont-à-Mousson.

Un premier emploi au sein d'un grand groupe industriel mosellan et assez vite Paule se rend compte que ce n'est pas que la technique qui l'intéresse mais l'humain et décide alors de bifurquer vers les ressources humaines au sein de son entreprise. A 47 ans, Paule s'installe comme coach et thérapeute.

Paule Terreaux Copier

Paule Terreaux s'adresse aux particuliers comme aux entreprises. Dans cette période de confinement , n'hésitez pas à l'appeler et la rejoindre sur son site ! https://www.pauleterreaux.fr

"Nous commençons par mettre des mots, exactement vos mots, sur la situation actuelle et ce que vous recherchez.