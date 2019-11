Charente-Maritime: La Rochelle perd le diocèse au profit de Saintes

Charente-Maritime, France

Les services du diocèse ont d'ores et déjà quitté La Rochelle pour Saintes même si la nouvelle maison diocésaine ne sera inaugurée, et bénie par l'évêque Mgr Colomb que le 10 décembre prochain. Pour justifier ce déménagement, et son coût de 5 millions d'euros au total, l'évêque évoque d'abord des raisons pratiques : " Saintes est au centre du diocèse mais surtout là-bas il y a 80 places places de parking contre seulement 4 à La Rochelle, depuis la rénovation de la maison diocésaine de Saintes, il y aussi une grande salle de réunion pouvant accueillir 140 personnes et _quatre autres salles de réunion_, les conditions de travail sont donc bien meilleures".

Deux foyers pour étudiants à Saintes et La Rochelle

Reste la question du coût de ce déménagement qui fait grincer quelques dents. 5 millions d'euros qu'il faut en fait séparer en 3.5 millions pour la rénovation des bâtiments de Saintes et 1.5 millions pour la réhabilitation de ceux de La Rochelle. Selon Mgr Colomb, il faut voir un investissement plutôt qu'une dépense : " cela faisait des années que la maison diocésaine de Saintes n'avait pas connu de travaux, on _gaspillait donc beaucoup d'énergie et d'argent "_.

Surtout, l'évêché compte rentabiliser ce déménagement en ouvrant deux foyers pour étudiants, l'un à Saintes dans la nouvelle maison diocésaine, déjà ouvert et presque complet, et l'autre à La Rochelle, dans les désormais anciens locaux, prévu pour 2021. Chacun compte une vingtaine de studios " ce qui représente environ 7000 euros par mois pour l'évêché". "A La Rochelle, nous avions des bureaux en plein centre-ville : n'importe quel agent immobilier dirait que c'est une aberration dans une ville en manque de logements, surtout étudiants, et qu'il faut les louer. C'est aussi le rôle de l'Eglise de gérer correctement ses biens et de les rentabiliser quand c'est possible plutôt que de les laisser végéter". Ces deux foyers, s'ils ne sont pas forcément réservés aux étudiants chrétiens, poursuivent aussi un but pastoral. "Il y aura des _rencontres avec des prêtres_, des moments de réflexion collective et moments de prières pour _ceux qui le veulent"_précise Mgr Colomb.

Quant à la dernière critique, celle de l'éloignement de fait des services du diocèse par rapport à la préfecture qu'est La Rochelle, pour Mgr Colomb c'est un faux problème : " c'est vrai qu'il faut une présence de l'Eglise à La Rochelle pour discuter avec le préfet mais que le comptable du diocèse habite à Saintes ou à La Rochelle, heureusement pour lui, monsieur le préfet a d'autres chats à fouetter". D'ailleurs l'évêque lui-même continuera à habiter à La Rochelle car " le diocèse déménage mais _pas l'évêché_".