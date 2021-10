Chris Marques : "Colmar est une des plus belles villes du monde"

Chris Marques et l'Alsace, c'est une histoire d'amour. Né à Colmar, le chorégraphe nous livre un récit de cette ville qui donne immédiatement envie de la découvrir.

Chris Marques est né en Alsace. Très rapidement, il sillonne la France, certains diront pour des raisons professionnelles, mais dans Place(s) à, il nous dévoile la véritable raison : "Colmar, Lyon, Londres, Paris, je choisis mes villes par rapport à la qualité de la nourriture qu'on y trouve".

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est le danseur et chorégraphe Chris Marques qui nous dévoile ses coins de France.

L'Alsace

Chris Marques garde un attachement particulier pour Colmar, sa ville de naissance. Il décrit d'ailleurs son enfance en Alsace comme "absolument géniale".

"Il faut savoir que l'Alsace, c'est une population qui a l'air froide au départ, mais qui est ultra chaleureuse. L'Alsacien est génial. Il vous ouvrira les portes de sa maison si vous avez un problème. J'ai eu une enfance absolument géniale en Alsace."

D'ailleurs, le chorégraphe a profité de ses jeunes années pour s'initier aux produits du terroir alsaciens.

"C'est un passage obligé de chaque Alsacien et Alsacienne. On vit sur la Route des vins et tous les étés, les villages ont leur fête du vin. Bien sûr, l'Alsace a des vins absolument incroyables et, ce qui est génial, c'est que dans le centre du moindre village, tu viens, tu payes ton verre et tu peux passer de cave en cave pour goûter les différents vins disponibles."

À l'époque, Chris Marques est à peine majeur. Pire, il l'admet sans détour : "Je n'ai jamais compris le vin. Je n'aimais aucun vin". La suite, c'est le danseur et chorégraphe qui nous la raconte :

"_Le mec me dit : "Viens avec moi au fond de la cave" et là, il me présente un fût énorme. Il me dit "C'est des vendanges tardives. Je t'assure, tu vas adorer". Et là, il me présente un élixir incroyable : sucré, tellement bon... Ah, les vendanges tardives. Et en fait, je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé après._"

(re)Découvrir Paris

Chris Marques avouait sur France Bleu qu'il continue à être surpris par Paris. Pour autant, ce n'est pas la capitale que le chorégraphe se plaît à faire découvrir à son entourage.

"L'endroit que j'aime faire découvrir aux étrangers quand ils viennent en France, ce n'est pas forcément Paris. Paris, on la connaît tellement, on a toutes ces images, on connaît toutes les vues, tous les coins de rue..."

En matière touristique, Chris Marques aime sortir des sentiers battus :

"Ce que j'aime, c'est emmener ma famille, mes amis en région parisienne, à 30 km de Paris. J'aime leur faire découvrir le château de Chantilly, la ville de Chantilly, les jardins du château... J'aime ce secteur qui est une zone forestière, qui est pleine de vie, qui a une énergie et un dynamisme parce qu'elle est proche de Paris même, mais qui garde également l'art du bon vivre."

Colmar, la plus belle ville de France

Selon Chris Marques : "La ville de Colmar est une des plus belles villes de France, sinon du monde".

Quand il s'agit de décrire la ville de Colmar, Chris Marques cite pêle-mêle les maisons à colombages, les rues pavées absolument incroyables, son marché de Noël et ses restaurants "à tomber par terre" mais aussi, évidemment, la petite Venise à Colmar, ce secteur pittoresque du quartier de la Krutenau. La conclusion de Chris Marques est sans appel :