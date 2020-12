Un Téléthon 2020 virtuel avec des besoins bien réels

Réécoutez Christian Schaal, coordinateur du sud du Bas-Rhin Copier

Depuis 1987, l'Association française contre les myopathies (AFM) finance des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires essentiellement, mais aussi sur d'autres maladies génétiques rares.Christian Schaal, un des coordinateurs du Bas-Rhin, vous rappelle les objectifs, et lance un appel aux bénévoles sur les nombreux événements à venir.

Cette année, les dates retenues sont les vendredi 4 et samedi 5 décembre 2020. Mais des événements peuvent également être organisés à d'autres périodes.En dépit de la situation sanitaire actuelle, le téléthon a bien lieu cette année et vous pouvez faire un don comme indiqué ci-dessous :

Par téléphone au 3637.

Par SMS , en envoyant « DON » au 92007 . Un montant de 5€ sera prélevé directement sur la facture de l’opérateur mobile du donateur.

, en envoyant « » au . Un montant de sera prélevé directement sur la facture de l’opérateur mobile du donateur. Ou par Internet avec le lien suivant : https://don.telethon.fr/

Vous trouverez également environ 2300 pages de collecte de dons en cliquant sur ce lien-ci. Il vous suffira de faire votre choix pour faire votre don. Ce don en ligne donne bien évidemment droit à un reçu fiscal au début de 2021. Plusieurs mairies ont mis en place des urnes de collectes, qui seront disponibles même après le téléthon, donc si vous avez une démarche administrative à faire, n’hésitez pas à emporter un chèque avec vous.Plusieurs tombolas en ligne sont également disponibles :

Pour la tombola nationale , c'est ici.

, c'est ici. Pour la tombola de la région Grand Est en partenariat avec EDF avec à la clé une Renault CLIO à gagner. Pour plus de détails, suivez ce lien.

en partenariat avec EDF avec à la clé une à gagner. Pour plus de détails, suivez ce lien. Pour les tombolas locales, comme à Achenheim, organisée par le Tennis Club, c'est ici que ça se passe.

Vous trouverez également pleins de défis à relever sur tous les réseaux sociaux.Pour retrouvez toutes les actions du Téléthon, rendez vous sur le site d'AFM-Téléthon et sur la page Facebook du Téléthon.

Der Spendenmarathon "Téléthon" beginnt mit Hunderten von Veranstaltungen zur Finanzierung von Forschungsprojekten hauptsächlich zu neuromuskulären genetischen Krankheiten, aber auch zu anderen seltenen genetischen Krankheiten.

Seit 1987 finanziert die Französische Vereiningung gegen die Myopathien (AFM) vor allem Forschungsprojekte über neuromuskuläre genetische Krankheiten, aber auch über andere seltene genetische Krankheiten.Christian Schaal, einer der Koordinatoren des Bas-Rhin fur das Téléthon, erinnert Sie an die Ziele und ruft nach Freiwilligen für die zahlreichen kommenden Veranstaltungen. In diesem Jahr wurden die Daten für Freitag, den 4. und Samstag, den 5. Dezember 2020 gewählt. Veranstaltungen können aber auch zu anderen Zeiten organisiert werden.Trotz der aktuellen Gesundheitssituation findet der Spendenmarathon noch in diesem Jahr statt und Sie können wie unten angegeben eine Spende machen:

Per Telefon unter 3637 .

. Per SMS , durch Senden von " DON " an die Nummer 92007 .

, durch Senden von " " an die Nummer . Ein Betrag von 5€ wird direkt von der Mobilfunkrechnung des Spenders abgezogen. Oder per Internet mit folgendem Link: https://don.telethon.fr/

Wenn Sie auf diesen Link klicken, finden Sie auch etwa 2300 Seiten mit Spendensammlungen. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich für Ihre Spende zu entscheiden. Für diese Online-Spende wird natürlich Anfang 2021 eine Steuerbescheinigung ausgestellt. Mehrere Rathäuser haben Sammelurnen aufgestellt, die auch nach dem Spendenmarathon zur Verfügung stehen werden. Wenn Sie also ein Verwaltungsverfahren zu erledigen haben, zögern Sie nicht, einen Scheck mitzunehmen. Mehrere Online-Tombolas sind ebenfalls verfügbar:

Für die nationale Tombola klicken sie hier.

klicken sie hier. Für die Tombola der Region Grand Est in Partnerschaft mit EDF soll ein Renault CLIO gewonnen werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter diesem Link.

in Partnerschaft mit EDF soll ein Renault CLIO gewonnen werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter diesem Link. Für die lokalen Tombolas, wie die in Achenheim, organisiert vom Tennisclub, klicken Sie hier.

Außerdem finden Sie in allen sozialen Netzwerken eine Fülle von Herausforderungen. Um alle Aktionen des Telethons zu finden, besuchen Sie die AFM-Telethon-Website und die Facebook-Seite des Telethons.