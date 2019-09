Cigarettes électroniques : Vapoter Tue ?

Aux Etats-Unis, depuis le début de l’été, 5 personnes sont mortes et 450 ont été hospitalisées pour des troubles pulmonaires aiguës. Des cigarettes électroniques à base de THC seraient en cause. En Corse, on suit la situation de loin. Quoique …..

Depuis quelques jours, dans les bureaux de tabac et les boutiques spécialisées dans la vente de cigarettes électroniques, les clients semblent s’interroger d’avantage sur les conséquences pour leur santé de leur fumée 2.0 .

En réponse, Philippe Lamberti ( qui possède trois boutiques spécialisées dans la région bastiaise ) « Il n’y a aucun cas décelé à ce jour en France ; Les produits qui ont été mis dans les cigarettes électroniques sont à base de THC, la substance psychoactive du cannabis sous une forme d’huile liquide qui a provoqué des problèmes pulmonaires. Ces substances sont interdites en France ». Ouf !!! Le problème ne serait donc qu’américain, d’où la décision de Donald Trump d’interdire les cigarettes électroniques aromatisées. La First Lady avait d'ailleurs lancé, la première, le sujet ...

La décision de Donald Trump fait suite à plusieurs rapports scientifiques dont celui de l’Organisation Mondiale de la Santé pour qui ces cigarettes seraient « incontestablement nocives et devraient être régulées ».

Un impact sur les ventes en Corse ?

Même si les marchands spécialisés et les buralistes s’intéressent à la situation outre-atlantique, ils ne semblent pas inquiets en ce qui concerne la vente de cigarettes électroniques en Corse. « Il n’y a pas encore eu d’enquêtes fiables sur les produits » avance un buraliste bastiais.

La jeunesse corse partagée entre utilisation ludique et inquiétude

En France, les cigarettes électroniques sont pourtant interdites à la vente aux mineurs. Devant les grilles d’un lycée bastiais, il n’est pas rare de trouver quelques lycéens vapoteuse en bouche. «J’essaie d’arrêter de fumer, je compte aussi arrêter la cigarette électronique » raconte un élève de terminal. Une jeune lycéenne indique fumer du tabac et n’utiliser la cigarette électronique uniquement pour «s’amuser». Le jeu consiste à faire des ronds de fumée ou des formes plus complexes comme des méduses !

Quand on demande aux lycéens insulaires ce qu’ils pensent de la cigarette électronique, certains disent être peu informés sur les substances qu’elles contiennent, « c’est trop chimique ». Un autre lâche : « Un truc qui se fume, ce n’est pas bon … ».

