Cinq jours pour trier, ranger, nettoyer

Cinq conseils pratiques pour cinq jours

Le plus dur c’est souvent de commencer...

Lundi : Ranger pourquoi et comment ?

Esther de la “boîte à ranger” est coach en rangement. Ce n’est pas pour autant que chez nous cela va ressembler au musée du Louvre . Il s'agit de trier pour désencombrer sans jeter inutilement, en se séparant intelligemment de ce qui nous encombre pour revenir à l’essentiel. Donner, jeter, recycler et ne garder que ce qu'on aime vraiment.

Mardi : Par quoi commencer ?

Chaque chose a une place mais quelle place ? Michael Forest consultant en organisation, rangement et coach zéro déchet nous accompagne ! Nous avons vu qu’il est aussi plus intéressant de ranger les choses par catégorie, plutôt que par pièce

Inspirez-vous aussi de la méthode de la star du rangement Marie Kondo.

les vêtements et chaussures les livres les papiers Les petits objets du quotidien (déco, DVD, jouets, …) les choses qui ont valeur sentimentale

Découvrez la méthode de Marie Kondo pour plier et ranger les vêtements.

Une fois que tout est trié, il faut nettoyer. Débutons par la cuisine, la salle de bain, les toilettes puis le salon et les chambres à coucher. Commençons le ménage par les poussières, les vitres pour finir par l'aspirateur.

Mercredi : Comment trouver l'harmonie grâce au Feng Shui

Puisque nous devons passer plus de temps chez nous, autant que notre nid soit douillet et propre. Guillaume Rey, expert en Feng Shui nous propose des idées pour trouver le calme à l’intérieur de notre intérieur ! Pour varier du tri, du rangement, passons donc à l’aménagement, et si on bougeait les meubles ? Vous avez envie de changer la place du canapé, vous avez raison, c’est une façon comme une autre de se réconcilier avec notre salon. Finalement, trier, ranger c’est aussi préparer l’avenir, même si nous nous sentons immobilisé. C’est une façon de se projeter et aussi, finalement de gagner de l’espace et du temps. Et si vous souhaitez améliorer votre sommeil, placez la tête de votre lit au Nord.

Jeudi : Trier les papiers, les numériser

Idem pour les photos, comment les ranger, les classer et les retrouver ? Réponse dans quelques minutes avec Laurent Loiodice de PC help Grenoble, expert en informatique.

Faites plusieurs tas : un tas pour les papiers pour la banque, un tas pour les assurances, un tas, un tas pour ce qui est urgent. On peut aussi s’organiser pour numériser les papiers importants, les factures sur un nuage informatique. Laurent Loiodice de PC help Grenoble, expert en informatique nous explique comment procéder.

Vendredi : J'ai testé les services d'une coach en rangement

Muriel a fait appel à Esther pour l'aider à ranger vêtements et papiers.