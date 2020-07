Circuit court : Une carte interactive pour répertorier les producteurs locaux

La monnaie locale, la Tinda, connaît un franc succès depuis son lancement il y a 5 ans. Grâce à cette monnaie, il vous est possible de payer avec la monnaie locale chez 200 prestataires comme des agriculteurs, des magasins bio ou même la piscine de Billère. La monnaie a un réel intérêt explique Jean-Louis Labatut co-responsable de l'association. Premièrement, celle-ci permet de consommer localement, deuxièmement, elle favorise la transition écologique, grâce au circuit court et aux engagements écologiques pris par les prestataires. Vous achetez que des produits récoltés, conçus en Béarn. Enfin, la Tinda ne connaît aucune spéculation, elle reste dans l'économie locale. Avec la Tinda vous pourrez profiter de produits de consommation, mais aussi de services, ou encore d'accès à la santé. Pour en savoir plus sur la monnaie 100% béarnaise, rendez-vous sur le site de la Tinda.

Une carte pour répertorier les producteurs locaux

Pauline de l'association "de main en main" nous présente la carte interactive répertoriant les producteurs locaux Copier

L'association "de main en main" a lancé une carte interractive permettant de recenser tous les producteurs et fabricants du Béarn. L'idée de cette carte, montrer à tous où sont les producteurs de chez nous, ce qu'ils y font et comment les contacter. Vous pouvez aussi rejoindre le réseau et apparaître sur la carte interactive en envoyant un mail à l'adresse suivante : contact@demainenmain.org. La carte est constamment actualisée pour présenter tous les nouveaux producteurs ayant rejoint le réseau.