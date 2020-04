Circuits courts : deux bons plans à Gap et Briançon

Direction les Hautes-Alpes pour un nouveau conseil circuits courts et producteurs locaux !

La commune associée de Gap, Romette, se dote à son tour de son “drive” de produits locaux. Désormais, un collectif de producteurs agricoles propose des ventes directes à la ferme. Les commandes se font par téléphone ou mail et les produits sont à récupérer à la ferme de la Rabanette au 27, route de Champ forain.

A Briançon aussi, faute de marché, quelle solution pour les producteurs ?

En raison de la crise sanitaire, la mairie de Briançon a suspendu les marchés du mercredi et du dimanche, depuis le 16 mars. Une solution de substitution est expérimentée en lien avec le collectif “Solidarité producteur briançonnais”, une plateforme de livraison s’est installée devant la patinoire René-Froger de 16 heures à 19 heures. Plus d'infos sur www.cagette.net et www.drive-fermiers.fr