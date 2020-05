Circuits courts : lundi 11 mai 2020, Marc Fabian, coiffeur

Artisan, amoureux de son métier et des gens, Marc Fabian est coiffeur

C’est un joli petit salon, très cosy, très zen, dans une petite rue près de la cathédrale. Un rêve de gosse, « je ferai coiffeur », devenu réalité il y a quelques dizaines d’années et qui se vit toujours avec la même passion. Comme tous ses confrères, après près de 2 mois de confinement, Marc Fabian et Marie sa coiffeuse ouvrent ce matin et si l’ouverture des salons de coiffure est très attendue, elle s’annonce assez complexe. Marc Fabian.

Marc Fabian, coiffeur indépendant, 7, rue du tonnelet rouge à Strasbourg.