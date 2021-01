Claire Torrès invitée de Bravo les Femmes

Claire est une résiliente, c'est elle-même qui le dit. La résilience désigne la capacité d'un individu à surmonter les moments douloureux de l'existence et à se développer, en dépit de l'adversité. Pour Claire, l’origine de l’adversité, c’était sa famille. Dès sa naissance, elle a dû faire face. Claire a été condamnée à mort avant son premier souffle parce que sa mère a décidé de mettre fin aux jours de cette enfant à naître dès qu'elle sortirait de son corps.

Y'a dû y avoir un os, vu qu'elle n'est pas passée à l'acte ...

Elle va devoir survivre dans cette famille pour qui le plus sombre jour de l'histoire est la chute du mur de Berlin. Sans compter que le jour de sa naissance, son père est reçu par le dictateur albanais Enver Hoxha*, qu'il conseillera quelques temps.

Claire s'est livrée dans Bravo les femmes sur sa vie tumultueuse.

Elle est une enfant qui doit déjà raser les murs parce qu'elle est en vie et que ce n'était pas prévu, qui doit être exemplaire et se préparer au grand soir de la Révolution parce que ses parents aspirent à ça.

A 11 ans, Claire est dans un club de tirs et pratique le tir trois positions. Elle fait de la natation, non pas parce que c'est bon pour la santé mais parce qu'elle est plus apaisée et qu'elle tire mieux ...

Claire a deux frères ainés et deux jeunes frères d'une seconde union de son père. Elle n'a aucun contact avec eux, ce n'est pas une famille où l'on crée des liens. Elle se souvient de sa mère lui ayant dit, quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte :

On fait des enfants quand on ne sait pas faire autre chose.

Claire n'a jamais pris de coups étant gosse, dans sa famille, on faisait mal avec les mots

A huit ans, elle devient l'objet sexuel de son frère ainé et sa mère l'ayant su, n'a jamais rien fait pour la protéger. Cela duré 10 ans jusqu'au jour où elle décide de se révolter, de refuser de se laisser abuser. Les sollicitations ont stoppé. Claire a alors porté la culpabilité de ne pas avoir dit "non" plus tôt.

Elle a choisi un mari plus petit qu'elle "pour éviter le danger" mais aujourd'hui séparée, elle reconnaît volontiers que ce n'est pas simple de vivre avec une personne qui a été élevée dans une famille où la vie est un combat de chaque instant ...

Claire a développé un cancer du sein.

Il y a un an, Claire a développé un cancer du sein un cancer particulièrement agressif. En un mois, la tumeur a doublé de volume. Mais peut-être lui fallait-il ce type de maladie pour qu'elle soit prête à se battre et Claire s'est d'abord battu contre elle-même.

Mais pour se battre contre elle-même, connaissait-elle véritablement son adversaire ?

Parce qu'elle aimait sa tête bien pleine mais pas particulièrement son enveloppe charnelle, sa féminité passait par ses cheveux qu'elle allait perdre à cause du traitement de son cancer, alors ... avant que cela n'arrive, elle a décidé de faire une séance photo ...

Malheureusement, Claire a subi une mastectomie.

Ce qui veut dire que quand elle prend conscience de sa féminité, le symbole même de cette féminité pour une femme lui est enlevé ...

Et puis, il y a les enfants, Claire en a 3 ... Dont le petit dernier à qui il a fallu expliquer ce qu’est un cancer, comment on se bat contre lui ... Au passage, Claire remercie la saga Star Wars ... (Pour comprendre il faut écouter l’interview de Claire !)

Calire se relève d'un cancer du sein très agressif.

Claire ne dit pas aujourd’hui qu’elle est en rémission mais elle l’est.

* Enver Hoxha est un dictateur et un homme d'état albanais. Il fonde en 1941 le Parti du travail d'Albanie et dirigea la République Populaire d'Albanie de 1945 jusqu'à sa mort, en 1985. Sous le régime qu'il met en place, l'Albanie subit un profond isolement du reste de l'Europe et une adhésion sans concession au stalinisme. Sa dictature est considérée comme l'une des plus répressives et des plus sanglantes de l'histoire contemporaine de l'Europe.