Clitoris : la grande disparition !

Le clitoris est probablement l'organe du corps humain qui suscite le plus de tabous. On décrypte ensemble quelques idées reçues.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec revient sur des milliers d'années d'injonctions et de tabous autour du corps des femmes. Avec son invitée Gaëlle Renouvel, chef de service à "Ça m'intéresse Histoire", on revient sur l'histoire d'un organe que la médecine a voulu cacher : le clitoris.

Cachez cet organe que je ne saurais voir

Pour bien comprendre de quoi on parle, rappelons ce qu'est le clitoris :

il s'agit d'un organe érogène de l'appareil génital féminin qui n'est dédié qu'au plaisir

L'anatomie du clitoris est identifiée en tant que telle en 1559 par un médecin italien nommé Matteo Realdo Colombo. On est alors au XVIème siècle et dès cette époque, on sait qu'il s'agit d'un organe dédié au plaisir mais aussi qu'il est constitué d'une partie externe et d'une série de ramifications internes. Matteo Realdo Colombo décrit le clitoris et son anatomie en détail, précise qu'il possède un gland et une partie érectile. Il en documente même le fonctionnement.

Pourtant, dès le XVIIIème siècle, le clitoris commence à disparaître des enseignements.

N'étant réservé qu'au plaisir, il se voit bouder par les manuels scolaires et les documents anatomiques. Ce qui n'est pas utile à la procréation n'intéresse pas le secteur de la médecine et cet organe devient même un sujet tabou.

Il ne réapparaît vraiment dans les manuels scolaires qu'en 2017 dans des ouvrages de SVT des Editions Magnard à l'usage des collégiens de la 5ème à la 3ème.

Le clitoris contre la médecine

Au XIXème, le clitoris est entouré de mythes et de légendes.

On colporte volontiers que cet organe est lié à la reproduction, ce qui est faux. On laisse entendre que si une femme stimule son clitoris, en particulier lors de masturbation, elle deviendra stérile et ne pourra plus avoir d'enfant.

Une alternative est alors de faire procéder par un médecin à l'ablation du clitoris. Ces opérations sont douloureuses et risquées, beaucoup de victimes de ces pratiques meurent pendant l'excision.

Toujours au XIXème siècle, on laisse entendre que certaines femmes sont hystériques à cause de leur clitoris. On a régulièrement recours à l'intervention d'un médecin qui va stimuler le clitoris de sa patiente avec un appareil spécial, dans un exercice de masturbation.

On n'est donc pas à une contradiction près car, en résumé, on annonce que "la masturbation rend les femmes stériles sauf si elle est pratiquée par un homme médecin". Evidemment, on sait bien aujourd'hui que tout cela est inexact et que la masturbation n'entraîne aucun risque de stérilité.