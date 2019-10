Votez pour le GR® 738, traversée de Belledonne, en compétition pour le GR® préféré des Français

La Fédération Française de la Randonnée pédestre a lancé il y a quelques jours la saison 3 du GR® préféré des Français. Parmi les 8 GR® en compétition pour cette nouvelle édition, découvrez le GR® 738 traversée de Belledonne en Isère et et votez pour lui.

Homologué il y a seulement 2 ans, le GR® 738 - Haute Traversée de Belledonne est déjà devenu une référence pour les adeptes de l'itinérance en milieu montagneux. Ce sentier de Grande Randonnée réalise en effet la traversée intégrale de la chaîne de Belledonne en 11 étapes et offre un dénivelé cumulé de 10 000 mètres ! Il permet d'osciller entre vallées rocheuses et minérales, falaises escarpées, lacs profonds et forêts alpines. Un régal !

C'est au cœur du massif de Belledonne, véritable désert sauvage et cristallin, que vous conduit Roxanne Laval pour Mon GR® préféré, pendant 4 jours sur le GR® 738 - Haute Traversée de Belledonne, candidat au titre de « GR® préféré des Français » en 2020.

