Comment apprendre à coudre un masque en tissu ?

Inutile de se mentir l’accessoire incontournable de l’automne sera assurément…le masque !

Uni, écossais, pied de poule, liberty, vichy, classique, rock, vintage, rétro, déjanté, en cuir ou à paillettes… Quitte à se masquer autant le faire avec style en variant les plaisirs… au fil des saisons. J’ai donc plein d’idées pour réaliser des merveilles. Cependant quand me vient l’envie de coudre, s’opposent à moi plusieurs obstacles :

Mes deux mains gauches : j’ai du mal à coudre un bouton

L’aspect de ma boîte à couture: du fil blanc, du fil noir et quelques aiguilles et enfin,

La seule machine à coudre que je possède est celle que ma fille a reçue pour ses 8 ans et je ne m’en suis jamais servie.

Donc oui, coudre un masque relève pour moi du véritable défi !

Objectifs

Se protéger du coronavirus

Protéger la planète

Contrôler son budget

Arborer un modèle personnalisé plus élégant, plus personnel pour se l'approprier

Cinq conseils pratiques pour cinq jours

Jour 1 : Pour savoir par quoi commencer avec Audrey du café couture, Le thé à coudre, un lieu très convivial pour débuter et se perfectionner.

Jour 2 : Pour acheter le tissu et l'élastique avec Philippe de Natacha Décoration à Grenoble.

Jour 3 : Pour réparer, réviser ou acheter une machine à coudre avec Cécile de la Maison de la couture à Grenoble

Jour 4 : Coudre le masque au Thé à coudre .

Jour 5 : Pour acheter un masque écoresponsable, pas cher et joli avec Bricotte, une jeune iséroise aux doigts de fée.

Jour 1 : Les différentes étapes

Audrey nous explique les différentes étapes pour confectionner un masque, acheter le bon tissu en coton. Il faut se procurer aussi le bon élastique qui ne blessent pas les oreilles. Ceux utiliser pour la lingerie sont parfaits.

Jour 2 : Quel tissu, quel élastique ?

Philippe nous propose différents choix et guide nos achats. Attention, le tissu doit nous permettre aussi de respirer. L’idée est de réaliser un masque efficace, esthétique que nous allons utiliser.

Jour 3 : Faut-il acheter une machine à coudre ?

Le premier prix est à 179 euros. Attention aux modèles très bon marché qui ne sont ni garantis ni réparables. La machine a une durée de vie courte, ce qui ne constitue pas non plus un bon geste pour la planète. Cécile nous accompagne pour réparer les plus anciennes ou prendre un main un nouveau modèle.

Jour 4 : Coudre un masque

C'est le moment de passer à l'action avec Justine au thé à coudre. Le café couture met des machines à disposition et Justine accompagne chacun et chacune dans sa réalisation. On commence par un masque mais beaucoup réalisent des vêtements.

Jour 5 : Acheter un masque

Le temps et l'envie nous manquent pour confectionner des masques pour toute la famille ?Et si on achetait des masques en tissu jolis et écoresponsable ? Bricotte est iséroise et elle fabrique des masques à des prix très abordables.