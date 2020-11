Comment arrêter de fumer ?

Un sevrage tabagique de 30 jours multiplie par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement. C’est le mois sans tabac, une belle initiative, et si on arrêtait de fumer ? Chiche !

Cinq conseils pratiques pour cinq jours

Le mois sans tabac a pour objectif d’inciter les fumeurs, sans culpabilité, à arrêter le tabac pendant un mois complet pour espérer arrêter sur le long terme. L'abstinence sur un tel laps de temps diminue largement la dépendance et les symptômes de manque, rappelle le ministère de la Santé. Mais, l’idée de fumer est tout de même omniprésente et on se sent souvent bien seul dans ce combat entre soi et soi.

Lundi : Comment envisager le défi ?

Christine a décidé d'arrêter de fumer avec France Bleu Isère. Elle nous raconte pourquoi. Ce n’est pas la peur de la maladie qui provoque l’arrêt de la cigarette, c’est plutôt les motivations et les bénéfices que l’on trouve.

Une visite au Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie Point-Virgule à Grenoble nous permet de récupérer le kit d'aide à l'arrêt et de faire un point bienveillant sur notre façon de fumer. Karine Chaléat et le Dr Sandra Martens nous ont accueilli pour débuter l’aventure. Il s'agit de gravir la montagne et nous n'aurons pas tous besoin des mêmes outils car nous n'emprunterons pas tous le même chemin.

Lundi Copier

Mardi : Evaluer sa dépendance grâce à 2 tests

Karine Chaléat accompagne les volontaires au centre Point-virgule.

Le Dr Martens m’a accueilli pour la suite de mon bilan. Lorsque l'on arrête de fumer les résultats sont mesurables en quelques jours.

C’est bien l’objectif de ce mois sans tabac. Créer du lien, une émulation entre les gens pour se motiver mutuellement, résister.

Réaliser le test de Fagerström

Mardi Copier

Mercredi : Testons l'auriculothérapie

Sylvie Roch, thérapeute en médecine chinoise à Grenoble nous propose une séance d'auriculothérapie chinoise. Elle applique quelques grains dans les oreilles que nous pourront masser avec la pulpe du doigt lorsque nous serons envahis par une envie de fumer. La médecine chinoise nous propose aussi des séances d'acupuncture pour traiter les organes en lien avec l’usage de la cigarette, notamment le poumon.

Mercredi Copier

Jeudi : Les conseils en naturopathie

Gersende Clémént-Cuzin, naturopathe à Grenoble nous propose des conseils pour nous aider à détourner l'envie de fumer et des exercices pour respirer.

Jeudi Copier

Une séance avec une naturopathe nous donne donc des clés, des astuces pour passer les envies de fumer et enrayer certains effets inhérents à l’arrêt du bac :

Faire une liste des moments clés qui nous donne envie de fumer,

Contrer les difficultés physiques: la constipation, les envies de grignoter

Adapter son alimentation

Masser le point bitong qui se situe sur les faces latérales du nez. On appuie des deux côtés à la fois, pendant quelques minutes, par pressions maintenues avec le bout des index.

Apprendre la respiration boudhiste et la respiration taoïste inversée.

Vendredi : Bouger , marcher, respirer

Sophie Escobar nous propose deux façons différentes de respirer et de s'apaiser. Avec un peu d'entrainement on peut vraiment améliorer ses capacités respiratoires, s'apaiser, passer l'envie d'une cigarette.

Vendredi Copier

Conclusion

Oui, c’est une bonne idée de se faire aider. Oui, les instants de manque sont difficiles à passer. Pour résister, il est important de trouver les techniques qui nous conviennent, adaptées à notre dépendance. L’hypnose, la sophrologie, la méditation sont aussi des techniques qui peuvent nous aider.

Voici quelques astuces pour faire diversion : manger une pomme, une carotte, boire, se laver les dents, respirer, marcher, boire une tisane. Et rapidement, on réalise les bénéfices qui ne sont pas seulement financiers. Retrouver une bonne mine, les dents blanches, l’odorat, une facilité à respirer. Se sentir aussi plus en forme au réveil. Et puis, arrêter de fumer est un acte héroïque, soyons fiers !