Comment avoir un climat serein chez soi ?

Le confinement aura été une réelle épreuve pour beaucoup d'entre nous. De nombreuses tensions ont fait leurs apparitions, car la routine a été brisée. Chacun a beaucoup plus été impacté par le fait de passer plus de temps avec le ou les personnes d'un même foyer. Le fait de ne pas partir en vacances cette année peut raviver la flamme des problèmes rencontrés pendant le confinement, il est donc primordial de s'aider, de partager les tâches, de prendre le temps de communiquer et de se faire des petites attention pour laisser la flamme vive. Il est important de dire ce que l'on ressent et de créer des moments de partage. Pour les couples, il est important de privilégier des moments à deux, mais aussi de se confier à l'autre, et de se remémorer des choses heureuses vécues à deux. N'hésitez pas à complimenter votre conjoint(e), cela permet de montrer votre affection pour lui ou elle.

Les enfants au cœur de la crise

Les enfants ont eux aussi vécu la crise d'une manière particulière, entre le fait de ne pas voir leurs copains, copines, le fait de faire classe à la maison et le fait d'être entouré que par les gens du foyer la situation a pu être compliquée. Il est important de retrouver le temps de partager des activités, d'échanger et de communiquer. Pour aider au dialogue, la thérapeute Raphaëlle De Foucauld a imaginé le concept « Prendre le temps d’être heureux » et a créé des outils d’intelligence émotionnelle basés sur les principes de la psychologie positive :