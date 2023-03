Comment bien utiliser le laurier et profiter de ses bienfaits

Frédéric Dard disait : "Les lauriers se trouvent beaucoup mieux à leur place dans un civet de lièvre que sur la tête d'un glorieux.".

ⓘ Publicité

Cette plante méditerranéenne, universellement connue pour relever/aromatiser les plats en sauce, est utilisée depuis des millénaires : on la retrouve dans les ragoûts, les soupes, les sauces, les marinades, les ratatouilles, le pot-au-feu, les daubes, les bouillons, les farces, les pâtés, les terrines, les viandes, le poisson, les boissons ou encore le vin.

Un peu d'histoire

Connu pour être le symbole de la victoire grâce à la célèbre couronne de laurier de Jules César, le laurier est surtout LE symbole d’Apollon, dieu des arts, de la musique, de la beauté masculine,… La légende raconte qu’Eros - Dieu de l’amour - a décocher 2 flèches : une en or sur Apollon, et une en bronze sur Daphnée. La flèche en or entraînait un désir fou d’amour chez Apollon, à l’inverse celle en bronze le dégout de l’amour pour Daphnée.

La légende raconte que Daphnée fut le premier amour d’Apollon et qu’il la poursuivit partout pour obtenir ses faveurs. Au bord de l'épuisement Daphnée supplie son père Poseïdon, qu’il intervienne pour échapper à Apollon. Il la transforme alors en arbre… le laurier. Depuis ce jour, Apollon sera toujours représenté avec une couronne de lauriers. D'ailleurs en grec Daphnée signifie Laurier.

Dès l'apparition des jeux dans l'Antiquité, comme les jeux olympiques, les vainqueurs reçoivent une couronne de Laurier. La plante représente alors la victoire, l'immortalité.

Nous devons aussi au laurier, le mot de baccalauréat ! Lorsque les étudiants de médecine finissaient leurs études, on leur remettait du laurier à baies (bacca laurus) pour les féliciter !

Comment utiliser le laurier ?

Ses feuilles sont riches en vitamines A, B, C, D, en calcium, fer, potassium et magnésium.

En interne, on utilise l'infusion de laurier pour traiter :

les ballonnements, la digestion difficile, les douleurs d’estomac,

le manque d’appétit,

un rhume, une grippe, une bronchite,

En cas de toux, de spasmes, de vomissements, de rhumatismes

En externe, le laurier s'utilise également sous forme d'huile à appliquer sur les douleurs articulaires et rhumatismales.

IMPORTANT : Seul le Laurier Sauce s'utilise et se consomme !

En effet, le laurier dit "laurier sauce" est la seule plante de la famille des lauriers qui peut se consommer. toutes les autres variétés sont toxiques et peuvent entrainer la mort !

Comment faire votre macérât de laurier ?

L'huile de laurier ou plutôt "macérât" de laurier est archi-simple à fabriquer !

macérât de laurier en bouteille ! © Getty

Pour cela, il vous faut :

Un récipient en verre (bocal, bouteille, etc.) qui se referme,

des feuilles de Laurier-Sauce, suffisamment pour remplir le récipient.

de l'huile neutre : soit aux pépins de raisins ou huile d'olives.

Rincez et essuyez vos feuilles fraiches ou sèches, disposez-les dans le contenant et remplissez-le ensuite avec l’huile.

Enfin, refermez votre bocal et laissez reposer/macérer un mois à température ambiante à la maison.

Le mois de macération terminé, filtrez l’huile à l’aide d’un chinois et remettez-la dans un nouveau contenant, le tour est joué !