Comment bricoler la maison du sol au plafond ?

Certains envisagent la rénovation d’un sol, ou la peinture d’un mur ou d’une pièce dans la maison. Cela peut être aussi restaurer un vieux meuble, en créer un.

Cinq conseils pratiques pour 5 jours

Invités

Thierry Veronese, responsable de la pédagogie à Leroy Merlin à St Egrève

Fabrice Martorona est artisan solier, moquettiste chez Aléansol à St Martin d’Uriage

Lundi

Thierry Veronese est responsable de la pédagogie à Leroy Merlin à St Egrève, il propose de nombreux ateliers au public au magasin ou actuellement en vidéo. En tous les cas, il faut être patient, préparer sa surface, quand on commence on voudrait que cela soit fini. Il faut respecter le temps de séchage d’un enduit, le temps de séchage entre les couches. On prépare sa surface à peindre, on la nettoie, on la débarrasse de la poussière et puis on choisit la bonne peinture en fonction de la pièce et de son support. En moyenne, un pot coûte 15 euros le litre.

Mardi

La peinture s’applique aujourd’hui sur tous les supports et cela peut nous permettre de changer totalement la physionomie d’une pièce. Repeindre un plafond, une cuisine ou du carrelage. La peinture permet aussi de donner une seconde vie à nos objets, c’est aussi l’occasion de personnaliser notre décoration. On recycle des bouteilles en verre, des vieux volets en bois, de vieux paniers. On laisse parler sa créativité ! Thierry Veronese anime de nombreux ateliers. En effet, garder les objets du passé et les relooker nous permet de poursuivre l’histoire. C’est agréable à réaliser, c’est tout à fait dans l’air du temps et justement comme on en a en ce moment ! Il faut préparer son support et se méfier tout de même car en cette saison, il est moins facile de travailler dehors ! Certains produits ne sont pas adaptés à un usage hivernal dans notre intérieur confiné.

Mercredi

Ce n’est pas parce que le carrelage résiste au temps, qu’il n’est pas devenu totalement démodé, nous nous en sommes peut-être tout simplement lassé. Mais comment se débarrasser de ces vieux carreaux sans entamer de gros travaux, sans investir un énorme budget ? Il existe une solution simple, efficace et assez accessible pour tout changer sans tout casser : il s’agit de la peinture sur carrelage. Thierry Veronèse explique que tous les carrelages, sans exception, peuvent être repeints. Qu'il s'agisse de petits ou grands carreaux, cela ne pose aucun problème. Il faut choisir l'esthétique et adopter la bonne technique. On peut utiliser un enduit pour retrouver une surface lisse. Sinon, évidemment lorsque l’on peint le carrelage, on peint aussi les joints. Si cela ne vous plaît pas, il faudra les gratter minutieusement. Evidemment, le résultat se conjugue toujours avec de la bonne huile de coude et de la patience !

Jeudi

Le papier peint revient à la mode. Il paraît même qu’il fait partie des incontournables de la décoration. Longtemps utilisé pour recouvrir l’intégralité des murs d’une pièce, il a peu à peu été délaissé au profit de la peinture. Aujourd'hui, il n’est plus tout à fait utilisé comme avant. La technique reste cependant la même. Thierry Veronese nous explique malgré tout, que la colle s'applique uniquement sur le mur et non sur le lé, ce qui facilite la pose. Il suffit d'un seul pan de mur pour structurer l’espace, délimiter une pièce ouverte.

Idem pour le linoléum ! Les sols en lino reviennent doucement mais sûrement grâce à leur composition faite de matières 98 % naturelles. Oui mais, la pose n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Fabrice Martorona est artisan solier, moquettiste chez Aléansol à St Martin d’Uriage. Son conseil : Ne vous lancez pas sans avoir été bien renseigné, avoir acquis les bonnes techniques.

Vendredi

Hier nous avons vu que le linoléum bien que devenu à la mode est complexe à poser pour nous amateur, pas si simple non plus avec le PVC.

Le Parquet flottant pourrait bien devenir la meilleure solution, Fabrice Martorona est artisan solier, moquettiste chez Aléansol à St Martin d’Uriage nous conseille aussi d'acheter la moquette plutôt en dalles qu'en lé.